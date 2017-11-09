(Görüntülü Haber) Öğrencisinin ağabeyi tarafından bıçaklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, öğrencisinin ağabeyi 24 yaşındaki Ömer S. tarafından bilinmeyen bir nedenle bıçaklanan sınıf öğretmeni 45 yaşındaki Namık Gencay, ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan zanlı Ömer S.\'nin iki gün önce hırsızlık suçundan yakalandığı ve savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Doğanlar Mahallesi\'ndeki Batıçim İlkokulu\'nda meydana geldi. Öğrencilerin çıkış saatinde okulun önüne gelen Ömer S., kardeşini almaya geldiğini söyleyerek okulun bahçesine girdi. Bir süre bekleyen Ömer S., zilin çalmasının ardından okuldan çıkan sınıf öğretmeni Namık Gencay\'ı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Gencay yere yığılırken, Ömer S. ise hızla uzaklaştı. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, yaralı öğretmen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gencay\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, zanlı Ömer S.\'yi kısa sürede yakaladı. Polis merkezine götürülen Ömer S.\'nin ilk ifadesinde suçunu kabul etmediği belirtilirken, zanlının kardeşinin Gencay\'ın sınıfında öğrenim gördüğü öğrenildi.



Öte yandan Ömer S.\'nin iki gün önce hırsızlık suçundan yakalandığı ve savcılık ifadesinin ardından serbest kaldığı anlaşıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.