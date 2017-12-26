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(Görüntülü Haber) Öğrencilerin ailelerine yılbaşı kartı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof

26 Aralık 2017 14:38

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, bu yıl kayıt yaptıran 7 bin öğrencinin ailesine yılbaşı tebrik kartı gönderdi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İstiklal Yerleşkesinde bulunan PTT Şubesinde Burdur PTT Başmüdürü Aysel Varlıker ile birlikte bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran 7 bin öğrencinin ailesine üzerlerinde Salda Gölü, İnsuyu Mağarası, Sagalassos Antik Kenti, Kibyra ören yeri, Karacaören Barajı, Salda Kayak Merkezi, Burdur saat kulesi, İstiklal Yerleşkesi ve Taşoda Konağı\'nın fotoğrafları bulunan yılbaşı tebrik kartı postaladı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, PTT Genel Müdürlüğü\'nün destekleriyle Burdur\'un tarihi ve turistik yerlerinin yer aldığı 7 bin kartpostal basıldığını anlatırken, Kişiye özel hazırlanmış, özel pullarla bu sene üniversitemize kayıt yaptıran 7 bin öğrencimizin ailelerinin yeni yıllarını tebrik etmek ve şehrimizi tanıtmak amacıyla bir tebrik hazırladık. Öğrencilerimizin ailelerine, onların bizim için kıymetli birer emanet olduğunu ifade ettik dedi. PTT Başmüdürü Aysel Varlıker, kartlardaki görsellerin MAKÜ tarafından Burdur\'un tanıtımına yönelik olarak belirlendiğini ve basımının PTT Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz yapıldığını söyledi. Konuşmaların ardından öğrenci aileleri için hazırlanan kartpostallar Rektör Adem Korkmaz ve PTT Başmüdürü Aysel Varlıker tarafından postaya verildi.

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