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(Görüntülü Haber) Öğrencilere ağız diş sağlığı eğitimi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Gençlik Merkezi'nde ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

22 Kasım 2017 14:45

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Gençlik Merkezi\'nde ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. İl Sağlık Müdürlüğü\'nde görevli diş hekimi Cemile Öcal tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere diş fırçası ve macun dağıtılan eğitime Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Gençlik Merkezi Müdürü Atila Atasoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öcal, Dişlerimizin sağlıklı kalması için günde en az iki defa iki dakika dişler fırçalanmalı dedi. Öcal, öğrencilere diş fırçalarının özellikleri, diş fırçalamanın önemi, diş fırçalamanın nasıl olacağı konularında bilgi verdi.

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