T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Mehmetçiğe destek klibi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta ortaokul öğrencileri Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla 4 dakikalık video klip hazırladı

05 Mart 2018 19:52

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta ortaokul öğrencileri Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla 4 dakikalık video klip hazırladı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'na, Sivas Mevlana Ortaokulu öğrencileri video klip ile destek verdi. 8\'inci sınıfa giden 13 ortaokul öğrencisi tarafından hazırlanan moral videosu okulun çeşitli yerlerinde çekildi. Öğrenciler, klipte şiirler okuyup, askerlere yönelik mesajlar verdi. Sosyal medyada paylaşılan video çok sayıda beğeni aldı. Afrin\'deki askere daha önce mektup gönderdiklerini, bu sefer de seslerini duyurabilmek için video çektiklerini ifade eden Okul Müdürü Nadi Aksoy, \"Bizler öğretmeniz. Derslerimizde öğrencilerimize vatan, millet sevgisi bayrak sevgisi, milli ve manevi değerlerimiz, kültürel değerlerimiz hakkında bilgiler veriyoruz. Tarihimiz, bayrağımız hakkında bilgiler veriyoruz. Şu anda da bir tarih yaşanmaktadır. Ülkemizin dışında, sınırlarımızın dışında kahraman askerlerimiz milli değerlerimiz için, milli bütünlüğümüz için mücadele vermekteler. Öğrencilerimizden bizlere bu kahraman askerlerimize bir mesaj iletebilir miyiz diye teklif geldi. Aslında mektup olarak yazmışlardı onları ulaştırdık ama öğrencilerimiz görüntülü ve sesli olarak onlara ulaştırabilir miyiz diye bizlere sorduklarında bizde yardımcı olmak istedik ve bu şekilde bir çalışma yaptık. Geniş kitlelere ulaştı. Oldukça da hem öğretmenlerimiz hem de velilerimizden memnuniyetlerini bildiren görüşler aldık\" dedi. Videoyu hazırlayanlar 8\'inci sınıf öğrencilerinden Hande Sena Börekçi, askerlere minnet borçlarını anlatmak için bu çalışmayı yaptıklarını anlattı. Beril Bal isimli öğrenci ise, \"Afrin\'deki askerlerimize video çekmek istedik. Çünkü onlara karşı bir can borcumuzun olduğunu düşünüyoruz. İnşallah onlar da sağ salim ailelerine kavuşur. Onları çok seviyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SİVASZeytin Dalı HarekâtıTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı Harekâtı Sivas Mevlana OrtaokuluSosyalAfrinOkul Müdürü Nadi AksoyDerslerimizdeTarihimizAslındaGenişOldukçaVideoyuHande Sena BörekçiBeril

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24