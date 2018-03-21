T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde öğrenciler, önce Çanakkale şehitlerini andı ardından da Zeytin Dalı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek için zeytin fidanı dikti

21 Mart 2018 18:21

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kemer ilçesinde öğrenciler, önce Çanakkale şehitlerini andı ardından da Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiğe destek için zeytin fidanı dikti. Beldibi Mahallesi\'ndeki Beldibi Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla gösteriler yaptı ve şiirler okudu. Öğrenciler daha sonrasında Çanakkale Zaferi\'nde askerlerin öğün olarak yediği çeyrek ekmek yiyerek hoşaf içti. Öğrenciler daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla okul bahçesine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Karakolu\'nda görevli askerlerle birlikte zeytin fidanı dikti. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve \'Ağacı değil, terörü kökten kesin\', \'Orman yeşili gök mavisi, Türk askeri korur seni\', \'Her fidan bir Mehmetçik\', \'Dağlar terörle değil, ağaçla güzelleşir\' yazılı dövizler taşıdı. Okul bahçesinde belirlenen yerlere zeytin ağaçlarını diken öğrenciler, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' diye bağırarak, Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlere selam gönderdi. Okul Müdürü Erol Öztürk, ağaç dikme etkinliğini, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla yaptıklarını söyledi. Ağaç ve vatan sevgisini öğrencilere aşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, zeytin ağacının barışı simgelediğini vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜN KEMERAntalya DHA Antalya KemerZeytin Dalı Harekatı MehmetçiğeBeldibi Mahallesi Beldibi AtatürkOrtaokuluMartAnma GünüDeniz ZaferiZaferiTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı HarekatıKemerJandarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24