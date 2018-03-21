(Görüntülü Haber) Öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Kemer ilçesinde öğrenciler, önce Çanakkale şehitlerini andı ardından da Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki Mehmetçiğe destek için zeytin fidanı dikti. Beldibi Mahallesi\'ndeki Beldibi Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıldönümü dolayısıyla gösteriler yaptı ve şiirler okudu. Öğrenciler daha sonrasında Çanakkale Zaferi\'nde askerlerin öğün olarak yediği çeyrek ekmek yiyerek hoşaf içti. Öğrenciler daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla okul bahçesine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Beldibi Karakolu\'nda görevli askerlerle birlikte zeytin fidanı dikti. Öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve \'Ağacı değil, terörü kökten kesin\', \'Orman yeşili gök mavisi, Türk askeri korur seni\', \'Her fidan bir Mehmetçik\', \'Dağlar terörle değil, ağaçla güzelleşir\' yazılı dövizler taşıdı. Okul bahçesinde belirlenen yerlere zeytin ağaçlarını diken öğrenciler, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' diye bağırarak, Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlere selam gönderdi. Okul Müdürü Erol Öztürk, ağaç dikme etkinliğini, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olmak amacıyla yaptıklarını söyledi. Ağaç ve vatan sevgisini öğrencilere aşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, zeytin ağacının barışı simgelediğini vurguladı.