(Görüntülü Haber) Öğrencilerden ABD Başkanı Trump'a Kudüs mektubu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Amerika Birleşik Devleti (ABD) Başkanı Donald Trump\'a İngilizce mektup yazarak Kudüs kararından vazgeçmesini istedi. Kent merkezindeki Namık Kemal Ortaokulu\'nun 5/C sınıfında eğitim gören 30 öğrenci, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklaması üzerine mektup yazmaya karar verdi. Öğrenciler, İngilizce kaleme aldıkları mektuplarda, Trump\'a, bu kararından vazgeçmesi yönündeki dileklerini iletti. Öğrenciler, mektupların kenarlarını ise çiçek ve kalp desenleri ile süsledi. Mektuplar ABD\'ye gönderilmek üzere İngilizce öğretmeni Esma Derelidal\'a teslim edildi. Öğretmen Esma Derelidağ, sınıfta İngilizce mektup yazmaya karar verdiklerini ve kime yazılması konusunda mini bir anket yaptıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Burası İngilizce eğitim ağırlıklı bir sınıf. Dün onlara, bugün için mektup yazacağımızı söyledim ve minik bir anket yaparak kime yazmak istediklerini sordum. Aldığım cevap benim için çok anlamlıydı ve çok mutlu oldum. ABD Başkanı Donald Trump\'a mektup yazmak istediler. Çünkü vermek istedikleri bir mesaj vardı. Ben de onlara destek verdim. Öğrenciler mektuplarında savaş olmamasını, çocukların ölmemesini ve Kudüs\'ün İsrail değil Müslümanlara ait olduğunu yazdı.\" \'KARARINI BİR KEZ DAHA DÜŞÜN TRUMP\' Sınıfta eğitim gören çocuklar yazdıkları mektupları havaya kaldırarak hep birlikte İngilizce olarak \'Kararını bir kez daha düşün Turmp\' dedi. Öğrencilerden Elçinaz Ateş (10), Trump\'a yazdığı mektupta, şu ifadelere yer verdi: \"Sayın Donald Trump hepimiz kardeşiz. Birbirimizi sevelim. Saygı duyalım. Kudüs İsrail\'in başkenti olmamalı, bunu istemiyoruz. Savaş istemiyoruz. Barış dolu bir dünya istiyoruz. Savaşlarda çocuklar ölmemeli, çocuklar ağlamamalı, anneler ve babalar ağlamamalı. Haydi, dünya barışı için çalışalım.\'\'