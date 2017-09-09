(Görüntülü Haber) Öğrenciler yabancı yemeklerle yarıştı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen \'Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması\'nda\' öğrenciler Bulgaristan, Polonya, İspanya ve Romanya mutfağından hazırladıkları yemeklerle en iyi olmak için yarıştı. Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Bulgaristan, Polonya, İspanya ve Romanya\'dan okullarla birlikte yürüttüğü \'Avrupa Uyum Çalışmaları ve İyi Eğitimli Personelin İstihdamı\' isimli Erasmus+ projesi kapsamında \'Avrupa Lezzetleri Yemek Yarışması\' düzenlendi. Çolaklı turizm bölgesindeki Kamelya Collection Exclusive Hotels\'de gerçekleştirilen yarışmaya Manavgat Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethi Yılmaz Sezer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Evliya Çelebi Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'yle birlikte, Aksaray, Ankara, Ordu, Diyarbakır ve Adana\'daki 8 meslek lisesinden 24 öğrenci katıldı. Yarışmada öğrenciler 2 grup halinde, projeye katılan İspanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan\'a ait yemek menüleri hazırladı. Yarışmaya katılan okulların öğrencileri, İspanya, Romanya, Polonya ve Bulgaristan kültürlerine ait başlangıç, ana yemek ve tatlıları hazırlamak için yarıştı. Hazırlanan yemeklere sunum, lezzet ve dekor olmak üzere 3 ayrı kategoride puan verildi. Yarışmada Elmadağ Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kremalı Rumen çorbası, Polonya et dolması ve Polonya tatlısıyla 89.75 puan alarak birinci, Ünye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 82 puanla ikinci, Aksaray Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 70 puanla üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi olan Hasanoğlan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden Betül Özgür, ana yemek olarak sundukları Polonya et dolmasının çok lezzetli ve yapımının da oldukça basit olduğunu anlattı. Yarışmada birinci oldukları için ekip arkadaşlarıyla birlikte çok mutlu olduklarını aktaran Özgür, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.