(Görüntülü Haber) Öğrenciler 'Tombi'ye kavuştu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu\'nda, üçüncü sınıf öğrencilerinin dersliklerinde baktığı, bir velinin çocuklarda sağlık problemi çıkabileceği endişesi üzerine ise sahiplendirilen ‘Tombi’ isimli kedi, okula yeniden getirildi. Sabah okula gelen öğrenciler, her gün olduğu gibi kendilerini okul bahçesinde bekleyen ve sınıfa kadar eşlik eden ‘Tombi\'yi görünce, büyük mutluluk yaşadı. Ticaret Borsası İlkokulu\'nun 3-C sınıfı öğrencileri, bahçede bakılan, \'Tombi\' isminin verildiği kediyi, kendilerini her zaman sınıflarına kadar takip etmesi üzerine dersliklerinde beslemeye başladı. Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, öğrencilerinin \'Tombi\'ye olan sevgisini görünce, okul yönetimiyle konuşup, kedinin sınıfta barındırılmasını sağladı. \'Tombi\', 1 hafta, 3-C sınıfı öğrencilerinin dersliğinde kaldı. Bazı öğrenciler, \'Tombi\'yi beslemek ve onunla vakit geçirmek için okula vaktinden önce geldi. Bir süre sonra sınıftaki 33 öğrencinin velilerinden biri, öğretmen İvaşçu ile okul yönetimine, bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine \'Tombi\'nin sınıfta beslenmesine ve barındırılmasına son verildi. Kediyi öğrenci velisi Nilay Coşardemir sahiplendi. \'Tombi\', Coşardemir\'in evindeyken, kilo vermeye başladı. Kedinin aşırı kilo vermesinden endişelenen Coşardemir, durumu öğretmen İvaşçu\'ya bildirdi. Bunun üzerine, evinde 3 kedisi bulunan İvaşçu, \'Tombi\'yi de yanına aldı. ‘Tombi’ burada da kilo alıp, sağlıklı olamadı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, durumdan haberdar olunca, çocuklar için sağlık problemi çıkarıp, çıkarmadığının incelenmesini ve kedinin tekrar sınıfa yeniden alınmasını istedi. \'TOMBİ\' YENİDEN OKULDA Öğrencilerin sevgilisi ‘Tombi’, bu gelişme üzerine bugün okula tekrar getirildi. ‘Tombi’, her günkü gibi öğrencileri, okul bahçesinde sıra oldukları yerde karşıladı ve sınıflarına kadar takip etti. Öğretmen İvaşçu, ‘Tombi\'nin tekrar aralarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Onun kendisini ait hissettiği yerin burası, öğrencilerin yanı olduğunu anladık\" dedi. O ÖĞRENCİNİN SINIFI DEĞİŞTİRİLDİ ‘Tombi\'nin sınıfta olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren velinin isteği üzerine, öğrencisinin sınıfı değiştirildi. ‘Tombi\'den vazgeçemeyen diğer öğrenciler ise kedilerine tekrar kavuşmanın sevincini yaşadı. Öğrencilerden Simge Nur Aytekin, \"Çok mutluyuz. ‘Tombi’ sınıftayken kimse koşmuyor, düşmüyor. Eskiden çok koşardık ve bazen derslerde konuşmalar olurdu. Şimdi o, uyanmasın, diye dersleri sessizlik içinde işliyoruz ve daha çok anlıyoruz\" diye konuştu. Tuana Tuntaş isimli öğrenci ise \"Mektuplar yazdık, resimler çizdik ve sonunda aramıza döndü. Çok mutluyuz. ‘Tombi’ çok akıllı bir kedi, hiçbirimizi unutmamış\" dedi.