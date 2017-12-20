(Görüntülü Haber) Öğrenciler, okulda mantar yetiştirdi

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), (DHA) Mersin\'in Erdemli ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri istiridye mantarı yetiştirerek hem satışını yapıyor hem de okulda arkadaşları ile birlikte tüketiyor. Erdemli\'de, 1200 öğrencisi bulunan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri tarafından okulun malzeme deposunda 40 kütükten oluşan istiridye mantarı yetiştirilerek hasadı yapıldı. Biyoloji dersinde mantar yetiştirilmesi ve çeşitleri konularının teorik ve pratik olarak öğrencilere aktarılması sonucunda yetiştirilen mantarlar okulun pansiyonunda kalan öğrencilere ve öğretmenlere pişirilerek yemek yapımında kullanılıyor. İstiridye mantarının yetiştirilmesi konusunda bilgi edinen ve mantarlar konusunda merakının olduğunu belirten Özaydın, Biyoloji dersinde öğrencilerimizle birlikte mantar yetiştiriciliği konusunu bizzat okulumuzda mantar üreterek yaptık. Üretimi kolay ve lezzetli olan İstiridye mantarını okulumuzun malzeme deposunda 40 kütükten oluşan bir istiridye mantarı alanı yaptık. Dersimizde öğrencilerimizde buraya geliyoruz, konumuzu burada işliyoruz dedi. Geçen yıl okuldan mezun olan 6 öğrencinin istiridye mantarı yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Özaydın, Bilgi edinen öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da mantarın üretimini konusunda ticaret yapıp şuanda mantar yetiştiriciliği yapıyorlar. Ben biyoloji öğretmeni olarak mantar yetiştiriciliği konusunda meraklıyımdır. Öğrencilerime de en iyi şekilde öğretme konusunda canlı olarak yetiştirip öğrencilerimizde bu konuda daha iyi bilgiye sahip oluyorlar diye konuştu. Yapılan ilk hasattan 10 kilo istiridye mantarı topladıklarını kaydeden Özaydın, şunları söyledi Mantarlarımız okulumuz bünyesinde olan öğrencilerin kaldığı pansiyonda yemek yapılarak öğrencilerimiz yiyor. Bu da bizleri sevindiriyor. İnşallah gelecek yıllarda daha çeşitli mantarlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. 9\'ncü Sınıf öğrencisi Ceren Özsakır ise, Öğretmen Özaydın sayesinde mantarını yetiştirmeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini vurgulayarak, Hem öğreniyoruz hem de mantar yetiştiriyoruz. Yetiştirilen mantarları da pansiyonda yiyerek tüketiyoruz dedi.