(Görüntülü Haber) Öğrenciler, öğrenciler için harekete geçti

Yusuf BAŞTUĞ-ADANA, (DHA) ADANA\'daki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi\'nde eğitim gören öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gittikleri bir ortaokulda öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verip sağlık taramasından geçirdi.ÇÜ İletişim Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, bir süre önce Türkiye\'nin her bölgesine yayılması amacıyla \'Sağlıklı İlişkiler, Sağlıklı Hayatlar\' sloganıyla bir proje geliştirdi. Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumda farkındalık yaratmak isteyen öğrenciler, harekete geçti. İlk olarak merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Uçak Alanı Ortaokulu\'na giden üniversiteliler, Diş Hekimliği Fakültesi\'nde görevli Dr. Fariz Salimov ile birlikte 200 çocuğa, ağız ve diş sağlığı konusunda görsel sunum eşliğinde bilgiler verdi. ÇOCUKLARI MUAYENE ETTİLER Çocuklara özellikle diş fırçalamalarının önemini anlatan Dr. Fariz Salimov, Bu proje çok önemli. Ağız ve diş sağlığı konusunda toplumun geleceği çocuklarımızı ne kadar bilinçlendirirsek daha sağlıklı bir gelecek bizim olur dedi. Sunumun ardından çocukları ağız ve diş sağlığı konusunda taramadan geçiren üniversite öğrencileri, onlara kırtasiye malzemeleri, diş fırçası ve diş macunu hediye etti. ÇÜ İletişim Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Ali Çömez de, Üniversite öğrencileri olarak sosyal sorumluluk alıp geleceğin üniversite öğrencilerine diş sağlığı konusunda bilgi verebildiğimiz için çok mutluyuz. Umarım bu proje ülke geneline yayılır diye konuştu.