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(Görüntülü Haber) Öğrenciler için masal okunacak

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde anasınıfı ve 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik 'Masal okuma saati' etkinliği başlatıldı

20 Şubat 2018 16:21

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde anasınıfı ve 1\'inci sınıf öğrencilerine yönelik \'Masal okuma saati\' etkinliği başlatıldı. Sandıklı Halk Kütüphanesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla anasınıfı ve 1\'inci sınıflara yönelik \'Masal okuma saati\' etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında okullar yaz tatiline girene kadar her gün başka okulun anasınıfı veya 1\'inci sınıf öğrencileri öğretmenleriyle birlikte kütüphaneye gelecek ve okuma salonunda öğrencilere öğretmenleri ve gönüllü eğitmen tarafından masallar okunacak. Etkinliğe ilk olarak Miralay Reşatbey İlkokulu\'nun anasınıfı A şubesi öğrencileri katıldı. Müdür Yardımcısı Mehmet Uluışık ve öğretmen Hafize İri\'nin eşlik ettiği öğrencilere gönüllü eğitmen canlandırarak masal okudu. Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç, Kütüphane olarak çocuklarımıza \'masal okuma saati\' olarak bir etkinlik başlattık. Bu konuda milli eğitimden destek istedik. Sağ olsun desteklerini esirgemediler. Bu etkinlik okulların açık olduğu sürece devam edecek. Çocuklarımızı kitaba ısındırmak, kütüphanemize alıştırmak maksadıyla düzenlediğimiz bu etkinlik inşallah başarılı olacak. Sandıklı\'mızdan bu konuda olumlu tepki alıyoruz. Her gün saat 10.00 ile 11.30 arasında başka okulun 1\'inci sınıf ve anasınıfı olmak üzere başlattığımız bu etkinlik inşallah başarılı olur, kütüphaneyi ve kitapları sevdiririz dedi.

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