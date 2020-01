(Görüntülü Haber) Öğrenciler hem okuyor hem de para kazanıyorlar

Haber-Kamera Fatih YILMAZTOKAT,(DHA)TOKAT Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi\'nde eğitim gören öğrenciler, okuldaki dersler sayesinde hem meslek öğreniyorlar hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazanıyorlar. Kent merkezinde 72 yıldır eğitim veren Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı okulların sıra ve masa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü?nün basketbol potası, voleybol direkleri, masa tenisi malzemeleri gibi ürünlerini öğrencilerin yaptığı ürünler ile karşılıyor. Öğretmenleriyle birlikte çalışarak, bir çok ürünü hazırlayan öğrenciler, gördükleri uygulamalı dersler sayesinde hem meslek sahibi oluyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlamak için para kazanıyorlar. Öğrenciler yaptıkları ürün karşılığında aylık 100 ile 500 lira arasında değişen para kazanıyorlar. ÖĞRENCİLERİMİZİ AHİ OLARAK YETİŞTİRİYORUZ Tokat Mesleki ve Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Ali Vanlıoğlu, bilişim, motor, elektrik elektronik, mobilya, makine ve metal teknolojileri olmak üzere 6 alanda eğitim vermekte olduklarını söyleyerek, Okulumuz Türkiye\'de sayılı okullardan bir tanesi. Bu yıl toplam 1200 öğrencimize eğitim vermekteyiz. Biz öğrencilerimizi ahilik kültürüne uygun olarak yetiştiriyoruz. Okula gelen her öğrencimizi öğretmenlerimiz ve bizler, \'Hoş geldin okulumuzun ahi adayları\' diyerek karşılıyoruz. Burada ahilik kültürünü kendilerine verip, ahi olarak mezun etmeye çalışıyoruz. Bizim okulumuz dışarıda fazla tanımıyor. Aslında \'meslek liseleri memleket meselesi\' diye sloganlar var. Ama halk tarafından fazla tanınmıyor. Bu okullara giren öğrenci mezun olduğu zaman kesinlikle aç kalmaz. Kendini geçindirir, ailesini geçindirir ve mutlaka çevresindekilere yardımcı olur, iş sahibi yapar. dedi. 100-500 LİRA ARASINDA HARÇLIK ALIYORLAR Okullarında 6 alanın tamamında, döner sermeye kaynaklı çalışma yapılmakta olduğunu kaydeden Vanlıoğlu şöyle konuştu Mobilya bölümüzde ilimizde üniversitenin, Milli Eğitim Müdürlüğü?nün okullarını sıralarını yapıyoruz. Metal bölümü ve mobilya bölümü ortaklaşa yapıyorlar. Burada çalışan öğrencilerimiz hem bunun eğitimini alıyorlar hem de yapmış oldukları iş karşılığında 100-500 lira arasında ellerine ücret geçiyor. Bu çalışma 10 ve 11?nci sınıflarımız için, 12?nci sınıflarımız işletmeye gidiyor. Onlarda yaklaşık staj yaptıkları yerde çalışarak 400 lira ücret alıyorlar. Motor bölümümüzde gelen araçların bakım ve onarımları yapıldığı zaman onların payına düşen veriliyor. Metal bölümüzde metal aksamıyla ilgili ne yapılırsa öğrencimiz döner sermaye kapsamında bunu ücretlendiriyor. Mesela Gençlik Spor İl Müdürlüğünün siparişi olan 50 tane pinpon masasını son teknolojilere göre yapıyoruz. Bunun karşılığında ise öğrencilerimiz hem eğitimlerini alıyor, hem de harçlıklarını böylece çıkarmış oluyorlar. Mobilya bölümü 11A sınıfı öğrencilerden Ahmet Can Burcu ise meslek lisesinde okumaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Burada her şeyden önce ahiliği öğreniyoruz. Akademik bilgiler öğreniyoruz. Öğretmenlerimiz sayesinde makineleri öğrenerek para kazanıyoruz. Farklı öğrencilerin bu okulda okumasını isterim. Kendimi bölümüm üzerinden geliştirerek ileride mobilya üzerine işletme açmayı hedefliyorum. diye konuştu.