(Görüntülü Haber) Öğrenciler en iyi banyo tasarımı için yarıştı





İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), Kale markası sponsorluğunda \"Büyük Düşün Küçük Tasarla\" mimarlık yarışması düzenlendi. Tüm İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmanın konusu ise küçük banyolara akıllı çözümler sunabilme amacını güden tasarımlardı.







\"BÜYÜK DÜŞÜN KÜÇÜK TASARLA\" SLOGANIYLA YOLA ÇIKTI







Ödül töreninde konuşan İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Usta projenin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: \"İKÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü olarak bu yarışmayı, bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Sektörle işbirliğini çok önemsiyoruz. Geçen yıl ilkini yaptığımız yarışmayı bu yıl ulusal boyuta taşıdık. Geçen yıl sadece kendi bölüm öğrencilerimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz bir yarışmaydı. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerinin katılacağı bir yarışma olsun istedik. Sloganı ise \'Büyük Düşün Küçük Tasarla.\' Yarışmaya katılan öğrenciler, kendi seçtikleri ürünlerle 1+1, 2+1 gibi küçük konut banyoları tasarladılar. Seçtikleri banyo ürünleri ile yaratıcı, özgün, esnek, çağdaş banyolar nasıl tasarlanabilir fikrinden çıktılar. Güzel bir ivme de yakalandı. Geçen yıl az bir katılım olmuştu. Bu yıl çok farklı okullardan katılımlar var.\"







36 PROJE YARIŞMAYA KATILDI







36 projenin yarışmaya katıldığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Usta, \"Her öğrenci farklı kriterler üzerinden yaklaşıyor aslında. Hepsi faklı tasarım yaklaşımları olan projeler. Bazılarında belki tesisat ile ilgili ya da iç mekânın atmosferiyle ilgili. Bazılarında iç mekânın kimliği ile ilgili. Bazen malzemenin kendisiyle ilgili fikirler öne çıktı. Bu, her tasarımda farklı\" dedi.







\"ÖĞRENCİLERİN TASARIMLARINA YENİ MALZEMELERİ KATMALARI ÇOK ÖNEMLİ\"







Yarışmanın jürisinde bulunan İç Mimar Aylin Kohen ise eğitim sırasında sektörden kopmamanın çok önemli olduğunu dile getirdi ve şunları ekledi: \"Günümüzde malzemeler ve ürünler gittikçe çok çabuk değişiyor ve çok çabuk çeşitleniyor. Dolayısıyla tanıyarak, bunları tasarımlarına katarak yol almaları onlar için çok faydalı diye düşünüyorum. Projelerde benim ilk baktığım şey yaklaşımda yeni bir şey koymuş olmalarıydı. Küçük bir mekân, ufak bir banyo ama tasarımda küçüğün, büyüğün çok da fazla bir farkı yok. Dolayısıyla bir bina tasarlarken de, bir banyo tasarlarken de yaklaşımda fonksiyonu doğru çözmek çok önemli.\"





