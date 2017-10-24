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(Görüntülü Haber) Öğrenciler, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA, (DHA) ADANA'da, "Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum" projesi kapsamında başlatılan projede, öğrenciler Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı ziyaret etti

24 Ekim 2017 20:20

Çağlar ÖZTÜRK-ADANA, (DHA) ADANA\'da, \"Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum\" projesi kapsamında başlatılan projede, öğrenciler Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Büro Amirliğince \"Polisimi Seviyorum, Emniyetimi Geziyorum\" projesi başlatıldı. Terör olayları, uyuşturucu madde kullanımı ve asayiş olaylarının yoğun yaşandığı mahallelerde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, emniyet müdürlüğü binaları ve birimleri gezdirilerek tanıtılması ve suçtan korunma yöntemleri ile bilgilendirme amaçlandı. Proje kapsamında Seyhan İlçesi, Emek Mahallesi\'nde bulunan Necati Bey İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti. Yıldız, ise çocuklarla tek tek konuşup, çocuk polis kimlik kartı ve hediyeler vererek, \"Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan öğrencileri misafir etmekten polis teşkilatı olarak çok mutluyuz. Onların gözlerindeki ışıktan biz de cesaret ve güven alıyoruz\" dedi. Daha sonra bir öğrenci Yıldız\'ın telsizini alarak, \' Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini koruyun, hırsızları yakalayın\' talimatı verdi.

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