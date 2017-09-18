(Görüntülü Haber) Öğrenci servisi sürücüleri, mesleki yeterlilik belgesi alacak (2)

Bahar DEMİREL / ANKARA, (DHA) - ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, okul servisi sürücülerinin mesleki yeterlilik belgesiyle çalışabileceğini belirterek, \"Belgeler sayesinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumlu, iletişimin ve diyaloğun önemli olduğu, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu şekilde ulaşımlarının sağlanması açısından önemli bir adım atmış olacağız. Ekim ayının sonunda, servis şoförlerimizi de kapsayacak alanlarda yeterliliklerin hazırlanması süreci tamamlanacak\" dedi. Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezinin projesi kapsamında kurulan Belgelendirme Merkezinin yetkilendirme sözleşmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan\'ın katılımıyla imzalandı. Öğrenci servisi sürücülerinin, mesleki yeterlilik belgesi alacağını ve servis şoförlerine sınav şartı getirileceğini dile getiren Bakan Sarıeroğlu, \"Hem toplu taşıma araçlarında hem raylı sistemlerdeki şoförlerimiz hem de servis araçlarındaki taksi şoförlerimizi kapsama alacak protokolümüzle birlikte önümüzdeki dönemlerde daha çok sayıda belge vermiş olacağız. Bu belgeler sayesinde, iş sağlığı güvenliği kurallarına uyumlu, iletişimin ve diyaloğun önemli olduğu, çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın daha güvenli ve huzurlu şekilde ulaşımlarının sağlanması açısından önemli bir adım atmış olacağız. Ekim ayının sonunda, servis şoförlerimizi de kapsayacak alanlarda yeterliliklerin hazırlanması süreci tamamlanacak. Bu sürecin arkasından Sınav Belgelendirme Merkezimizin akreditasyon çalışmalarını başlatacağız. Bu akreditasyon çalışmaları, uluslararası kurallara ve kalite güvence sistemlerine uygun olarak yapılıyor. Biz, servis şoförlerimizle ilgili akreditasyon sürecinin daha hızlı yapılması ve en kısa sürede sınav belgelendirme işlemlerinin başlaması için protokolümüzü imzalayacağız\" diye konuştu. SERVİS ŞOFÖRLERİNE SINAV ŞARTI Okul servisi sürücülerinin yeterlilik belgelerini almaları için sürecin 6 ay içerisinde tamamlanacağını belirten Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, \"Sınavlara girip, yeterliliklerini ortaya koyacak şoförlerimizle ilgili birçok kriterimiz var. Onları da TESK\'le istişare ederek, ortaya koyduk. Özellikle sürüş teknikleri, mesleki becerilerin yanında psikoteknik, kişisel iletişim, pedagoji gibi alanlarda yeterliliklerini tam olarak ortaya koymaları gerekiyor. Bu sınavlara girmeleri için başta çocuk istismarı olmak üzere yüz kızartıcı hiçbir suçu işlememiş olmaları gerekiyor\" dedi.