T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7'si öğrenci 9 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da öğrenci servisi ile otomolin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7'si öğrenci 9 kişi yaralandı

07 Kasım 2017 17:47

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da öğrenci servisi ile otomolin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 7\'si öğrenci 9 kişi yaralandı. Kaza, Samsun\'un merkez İlkadım ilçesi Derecik kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Refaettin Semiz yönetimindeki 55 C 6019 plakalı öğrenci servisi, Dursun Şengül\'ün kullandığı 06 LEG 25 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Dursun Şengül, serviste bulunan öğrencilerden Semanur Tuğçe Sevinç, Fatih Can Aslanbayrak, Tunahan Yamanoğlu, Hakan Kuzu, Recep Emre İnan, Davut Kuzu, Mehmet Ali Yiğit ve servis görevlisi Filiz Gündüz yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak ayakta gördükleri tedavi sonrası taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNKaza SamsunDerecikRefaettin SemizDursunLEGKazadaSemanur Tuğçe Sevinç Fatih Can Aslanbayrak Tunahan Yamanoğlu Hakan Kuzu Recep EmreDavut Kuzu Mehmet Ali YiğitFiliz GündüzYaralılarPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24