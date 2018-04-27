(Görüntülü Haber) 'Oğlumuz şehit sayılsın'

Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ANKARA\'da vatani görevini yaparken, aldığı disiplin cezası nedeniyle terhisine 1 hafta geç karar verilen, bu süre içinde arkadaşıyla kavga etmesinin ardından intihar eden Özkan Toguş\'un (23) ailesi, \'ağır hizmet kusuru\' iddiasıyla çocuklarının şehit sayılması için şikayetçi oldu. Olay, 2016 yılında, Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı\'nda meydana geldi. Vatani görevini yapan Özkan Toguş, terhisine kısa süre kala, ailesiyle cep telefonu üzerinden görüntülü konuşma yaparken, komutanlarına yakalanınca hakkında tutanak tutuldu. Toguş, bu nedenle 1 haftalık disiplin cezasına çarptırıldı. Terhis olması gereken dönemde ceza dolayısıyla birliğinden ayrılamayan Toguş, 2 Mayıs 2016\'da, asker arkadaşıyla \'sigara içme\' yüzünden yumruklu kavgaya tutuştu. Aynı gün, saat 21.00 sıralarında, nöbet yerine giden Toguş, burada G3 piyade tüfeğini ateşleyip, intihar etti. Özkan Toguş\'un cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak, götürüldüğü Adana\'da toprağa verildi. \'AĞIR HİZMET KUSURU VAR\' Özkan Toguş\'un ailesi, oğullarının gereken dönemde terhis edilmediği, dinlendirilmesi gerekirken, nöbete gönderildiği için yaşadığı psikolojik travma sonucu intihar ettiği, buna bağlı \'ağır hizmet kusuru\' olduğu iddiasıyla şehit sayılması için şikayetçi oldu. Şikayeti inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca \'dava açılmasına gerek olmadığı\'na karar verilerek, başvuru reddedildi. Kararın ardından baba İzzet ile anne Aysel Toguş, bu kez de Ankara 9\'uncu İdare Mahkemesi\'ne başvurup, Özkan Toguş\'un şehit sayılmasını istedi. Oğlunun cezasının bitmesine 3 gün kala intihar ettiğini anlatan baba İzzet Toguş, \"Ben, oğlumun biletini dahi almıştım. Zaten öldüğü gün, saat 18.00 gibi telefonla konuştuk. Hiçbir sıkıntısı olmadığını, gayet neşeli olduğunu söyledi. Ortada ağır hizmet kusuru var. Biz oğlumuzun şehit sayılmasını istiyoruz\" dedi. \'SUÇLU VARSA BULUNUP CEZALANDIRILSIN\' Anne Aysel Toguş ise \"Oğlum, askerliği çok seviyordu. Hatta uzman çavuşluğa başvurmuştu. En son telefonda konuştuğumuzda hiçbir sıkıntısı olmadığını ve sevdiği yemekleri yapmamı istedi. Ben de oğlumun şehit sayılmasını istiyorum. Ayrıca bu konuda suçlu bir kişi varsa bulunup, cezalandırılsın\" diye konuştu.