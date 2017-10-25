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(Görüntülü Haber) Oğlu tarafından evden çıkarılmayan anneyi, itfaiye kurtardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu tarafından evden çıkmasına izin verilmeyen 63 yaşındaki Hayriye K

25 Ekim 2017 22:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu tarafından evden çıkmasına izin verilmeyen 63 yaşındaki Hayriye K., balkona kendisini kilitleyip, yardım istedi. İmdat çığlıkları atan kadını, itfaiye yangın merdiveniyle kurtardı. Olay, merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrı olan 38 yaşındaki Süleyman K., çocuklarını göremeyince bunalıma girdi. Uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürülen Süleyman K., alkol aldıktan sonra annesi Hayriye K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşular, polisi aradı. Eve gelen polis, uzun süre Süleyman K.\'yı kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Anne ise oğlunun dalgınlığından faydalanarak kendisini balkona kilitledi. İtfaiye ekipleri, birinci katta yardım çığlıkları atan kadını yangın merdiveni ile kurtardı. Bu sırada park içinde bazı kişiler olay anını cep telefonlarıyla kaydetti. Kurtarılan Hayriye K.\'nın şikayetçi olduğu oğlu, polis tarafından ikna edilerek evden çıkarılıp, gözaltına alındı.

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