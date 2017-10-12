(Görüntülü Haber) Oğlu kazada ölen baba, dedektif gibi delil topladı

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir imam hatip lisesinde meslek eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Mümtaz Elmas\'ın oğlu 13 yaşındaki Furkan Taha Elmas, bisikletine otomobil çarpması sonucu öldü. Kaza ardından gözaltına alınan sürücü S.S.S., ifadesinin alınması ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, baba Elmas da dedektif gibi çalışıp, soruşturma dosyasında olmadığını öne sürdüğü güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşarak, görüntüler üzerine bilirkişi raporu hazırlattı.



Belçika\'dan Konya\'ya 5 yıl önce gelen Elmas ailesinin büyük oğulları Furkan Taha, 25 Ağustos günü Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına hazırlık için gittiği dershaneden evine gelmek için bisikletle yola çıktı. Evlerinin yakın olan merkez Meram İlçesi, Şehir Caddesi\'ndeki bisiklet yolunu kullanan Furkan Taha, karşıya geçmek için kendi yolundan ayrılıp, kavşağa girmek istedi. Bu sırada 35 yaşındaki S.S.S. kontrolündeki 42 TS 735 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada kontrolden çıkan otomobil ise refüje çarparak, durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Furkan Taha, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, öldü.



SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI



Kaza ardından sürücü S.S.S., gözaltına alınırken, yanında bulunan arkadaşı M.E.K.’nin de ifadesine başvuruldu. Sürücü ve arkadaşı ifadelerinde, kazada hayatını kaybeden Furkan Taha\'nın bisiklet yolunu kullanmadığını, soluna bakmadan yola çıktığını, 50 ila 60 kilometre hızla seyrettiklerimi ve korna çalmalarına rağmen bisiklet sürücüsünün önlerine doğru geldiğini ileri sürdü. Polis tarafından hazırlanan ilk kaza raporunda, bisiklet sürücüsü Furkan Taha\'nın, yolun her iki tarafında bulunan bisiklet yolunu kullanmayarak, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretleriyle belirtilen veya gösterilen hususlara uymadığı belirtildi. Raporda, araç sürücüsünün ise bisikletliye çarpmamak için manevra yaptığı ve kural ihlalinin gerçekleşmediği kaydedildi. Sürücü S.S.S., cumhuriyet savcılığına verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.



DEDEKTİF GİBİ KAZAYI ARAŞTIRDI



Kazayla ilgili soruşturma sürürken, sürücünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Elmas, dedektif gibi çalışarak, mahkeme için delil toplamaya başladı. Elmas, belirli bir zaman geçtikten sonra güvenlik kamerası kayıtlarının otomatik olarak silinebileceğini düşünerek, tüm görüntüleri aldıklarını belirtti. Elde ettikleri görüntülerde kaza anının da olduğunu söyleyen Elmas, oğlunun bisiklet yolunu kullandığını ve yolun karşısına geçmek için kavşağa girdiği sırada otomobilin çarptığını iddia etti. Elmas, sürücü ve arkadaşının ifadelerinde 50 ila 60 kilometre hızla gittiklerini söylemelerine rağmen güvenlik kamera kayıtlarını incelettirdiği bilirkişinin, aracın 135 kilometre hız yaptığı üzerine rapor hazırladığını belirtti. Elmas, ayrıca araç sürücüsünün ihmalleri bulunduğunu ileri sürerek, sürücünün buna göre cezalandırılması gerektiğini savundu. Hazırlanan bilirkişi raporunun soruşturma dosyasına alınması için savcılığa teslim edileceğini dile getiren baba Elmas, şunları söyledi:



\'\'Görüntüleri topladıktan sonra uzman bir arkadaşa müracaat ettik. Oğlumun bisiklet yolunu kullandığını belirledik. Olayın çocuğumuza çarpan şahsın dediği şekilde 50 kilometre hızla gitmediğini saatte 135 kilometre hızla gittiğini tespit ettirdik. Yine aynı şekilde hatalı solmama yaptığını ‘ada etrafında dönene yol ver’ levhası bulunan kavşak içerisinde çarptığını, manevrayı sağ tarafa yapmak yerine çocuğun kaçtığı kavşak içerisine yaptığını, olay yerinde hiçbir fren izi olmadığı gibi tespitler yaptık.’’



