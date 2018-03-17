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(Görüntülü Haber) Öfkelenip iki iş yerini ateşe verdi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ADAPAZARI'nda, bir büfeciyle tartışan H

17 Mart 2018 20:36

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) ADAPAZARI\'nda, bir büfeciyle tartışan H.B aynı günün gecesi büfeyi ve yanında bulunan bir iş yerini benzin döküp yaktı. Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Adapazarı şehir merkezindeki trafiğe kapalı en işlek sokak olan Dar Sokak\'ta yaşandı. H.B. sokaktaki bir büfede iş yeri sahibiyle bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Dükkandan ayrılan H.B. gece saatlerinde bu kez elinde benzin bidonuyla geri döndü. Büfenin ve bitişiğinde bulunan ayakkabıcının tezgahına benzin döken H.B. iki dükkanı ateşe verdi. İş yerleri alev alev yanarken dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. H.B iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince kısa süre içinde yakalandı. H.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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