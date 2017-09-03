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(Görüntülü Haber) Off-Road Karadeniz'de nefesleri kesti

ARTVİN, (DHA) - ARTVİN Arhavi Belediyesi tarafından 45'incisi düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Arhavi Off-Road yarışları nefes kesti

03 Eylül 2017 16:22

ARTVİN, (DHA) - ARTVİN Arhavi Belediyesi tarafından 45\'incisi düzenlenen Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Arhavi Off-Road yarışları nefes kesti . Türkiye ve yurt dışından katılan Off Road\'a gönül veren usta pilotlar Arhavi Balıklı Köyü parkurlarını geçerken zaman zaman çamurlu suya ve dik rampalarda takılmalarına neden oldu. Yarışmanın bitimine doğru bulutlu havanın yağmura dönüşmesi münasebetiyle toprağın çamur deryası olması ve su birikintilerin fazla olması Off Road pilotlarının tam istediği parkur elde edilmiş oldu. ARDOS (Arhavi Doğa Sporları) derneğinin de destek verdiği zorlu yarışmalar 3 Klasmanda gerçekleşti. 32 Off Road aracının dahil olduğu kalasman yarışlarında pilotlar zorlu parkurları geçerken bir hayli zorlandıkları gözlendi. Zaman zaman bazı araçlar çamura saplansa da yarışseverler ve acil müdahale ekipleri tarafından araçların yarışa dönmesi sağlandı. Bölgenin dağlık olması sebebiyle bazı pilotlar tecrübeleriyle kazasız belasız yarış parkurunu tamamladı. Yarışmada S1 kategorisinde Doğukan Pekal ve Kağan Güzel birinci, Mustafa Gürsoy ve Çağdaş Alkan ikinci Hikmet ve Didem Tibukoğlu ikilisi ise üçüncü oldu. S2 kategorisinde; Serdar Dinler ve Salih Çavuş birinci olurken Murat Yılmaz ve Talha Taşkın ikinci, Ramazan Özdemir ve Uğur Hallaç ise üçüncülüğü elde etti. S3 Kategorisinde ise; Zafer ve İsmail Sinir kardeşler birinci, Gürcistan\'dan katılan Mamuka Nasvidavilli Ve David Berketi ikinci, Oğuzhan ve Abdi Tatarhan kardeşler üçüncü oldu. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yarışmalar sonucunda dereceye giren pilotlara ödüllerini Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu verdi.

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