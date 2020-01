(Görüntülü Haber) Ödemiş'teki elektrik kesintileri vatandaşı canından bezdirdi

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, GDZ Elektrik\'in başlattığı tesis yenileme çalışması nedeniyle 10 Ağustos\'tan beri her gün 9 saat elektriksiz kalan vatandaşlar kesintilerin akşam saatlerine sarkması üzerine Ödemiş-İzmir Karayolu\'nu trafiğe kapattı. GDZ Elektrik\'in tesis yenileme çalışması nedeniyle geçen 10 Ağustos\'tan bu yana her gün 9 saat elektriksiz kalan vatandaşlar, hayvanlarını sağıp, tarlalarını sulayamadıklarını ve kesintilerin tam da üretim dönemine denk geldiğini söyleyerek isyan etti. Çalışmaların yaklaşık 2 haftadır tamamlanamadığını 23 Ağustos\'taki kesintinin 16 saate ulaştığını söyleyen vatandaşlar İlkkurşun Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde eylem düzenledi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı eylem esnasında güvenlik önlemi aldı. Yolu trafiğe kapatan vatandaşlar, bölgeye Ödemiş Kaymakamı ve GDZ Elektrik yetkililerinin gelmesini istedi. Her gün 09.00-18.00 saatleri arasında kesinti yaşandığını, bu kesinti sebebiyle susuz kaldıklarını ifade eden öfkeli kalabalık, dertlerini anlatacak kimse bulamadıklarını belirterek 2017 yılında yaşadıkları bu sıkıntıya isyan etti. Zaman zaman oturma eylemi de yapan vatandaşlarla görüşmek üzere Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ile Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu eylem yapılan alana geldi. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, vatandaşların derdiyle dertlendiklerini vurgulayıp bölgede akşam saatlerinden itibaren yaşanan sıkıntıyı TEDAŞ Genel Müdürlüğü\'ne kadar ilettiklerini, çözüm bulunmaya çalışıldığını belirtti. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu ise vatandaşları Bölge Trafik İstasyonu önüne toplayarak sorunlarını dinledi. Ateşoğlu, GDZ Elektrik\'in başlattığı çalışmaların düzenli gitmesi için gerekli talimatları vereceklerini belirtti. Elektrik olmadığı için sondaj pompalarını çalıştıramadıklarını söyleyen çiftçi Sezgin Aydın, Kaymakam Ateşoğlu\'nun \'Elektrik kesintilerinin patatesle ve mısırla ne alakası var?\' dediğini iddia ederek bu duruma uzun süre tepki gösterdi. Kaymakam Ateşoğlu, daha sonra varsa hasarın tespiti ve karşılanması için bölgede inceleme yapılacağını söyledi. Kaymakam Ateşoğlu\'nun konuşmasının ardından öfkeli kalabalık yolu trafiğe açtı. AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise çalışmaların mümkünse ertelenip üretim sezonunun daha hafiflediği bir döneme denk getirilmesi için görüşmelerde bulunacaklarını belirtti. Öfkeli vatandaşlar, Ateşoğlu ve Badem\'in konuşmalarının ardından bir süre daha yol kenarında bekledikten sonra olaysız dağıldı. GÖRÜNTÜLÜ HABER: ------------------------------- - Eylem yapan vatandaşlardan görüntü - Badem ve Ateşoğlu\'nun konuşmalarından görüntü - Jandarma ekiplerinden görüntü - Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)