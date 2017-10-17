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(Görüntülü Haber) Ödemiş'te korkutan yangın

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki bir odun- kömür deposunda, park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı

17 Ekim 2017 20:27

Faruk ÇARK ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki bir odun- kömür deposunda, park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın, önce yanan aracın bitişikteki, arkasında boş tüplerin bulunduğu kamyonun ön kısmına, ardından depodaki kömürlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında faciadan dönülürken, korkulu anlar yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Zafer Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki odun ve kömür deposunda park halinde bulunan 35 ZKG 46 plakalı hafif ticari araç, bugün saat 01.30\'da, elektrik kontağından çıkan yangında yanmaya başladı. Araçtaki yangın, bitişiğindeki yine park halinde bulunan 35 ZFG 96 plakalı, kasasında boş tüplerin bulunduğu tüp kamyonun şöför mahallini tutuşturdu. Alevler daha sonra kömürlere sıçradı. Yangını fark edenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının sönmesiyle vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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