(Görüntülü Haber) Ödemiş'te deve güreşi

Ödemiş\'te deve güreşi

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA) İZMİR\'in Ödemiş ilçesinin kırsal Konaklı mahallesinde, develer güreştirildi. Güreş sırasında ürküp, kaçan bazı develer, sahiplerini zor durumda sıraktı.



Konaklı Deveciler Derneği ile Ödemiş Belediyesi tarafından Konaklı Deve Güreşi Arenası\'nda düzenlene güreş için Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden namlı 130 deve getirildi. Seyirciler, deve güreşine yoğun ilgi gösterirken, kimileri traktör römorklarında kimileri de arenanın çevresindeki yeşil alana kurdukları masalarda piknik yaparak, güreşi izledi. Güreş sırasında ürküp, kaçan bazı develer, sahiplerini zor durumda bıraktı. ​Ödemiş Belediye Başkan Vekili İsmail Dadal, şöyle dedi:



\"Bu deve güreşleri, bizim geçmişimizi anmada, geçmişimizi yad etmemizde çok büyük önem taşıyor. Katılım, gayet güzel. Çoluk çocuk, genci yaşlısı güreşleri izlemeye gelmiş. İlçe dışından da güreşleri izlemeye gelenler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.\"



