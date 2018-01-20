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(Görüntülü Haber) Ödemiş'in zirvesinde mest eden manzara

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ'a çıkan dağcılar Salim Taşbaş ve Nuri Zeyrek'in zirvede çektiği kar manzarası hayranlık yarattı

20 Ocak 2018 18:27

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Bozdağ\'a çıkan dağcılar Salim Taşbaş ve Nuri Zeyrek\'in zirvede çektiği kar manzarası hayranlık yarattı. Efe Dağcılık Kulübü üyeleri öğretmen Salim Taşbaş ve Nuri Zeyrek, 2 bin 137 metre zirveye sahip Bozdağ\'a çıkmak için geçen cumartesi gecesi saat 01.30 sıralarında yola koyuldu. Bozdağ Mahallesi\'nden başlayan tırmanışta, klasik rotadan 3 saatte zirveye ulaşan Taşbaş ve Zeyrek, bir süre burada konakladı. Bulutların üzerinden görüntüledikleri manzara görenleri mest etti. Taşbaş ve Zeyrek, ertesi gün saat 11.00 sıralarında zirveden inişi başarıyla tamamladı. Öğretmen Salim Taşbaş, \"Yüksek dağlara hazırlık amacıyla Bozdağ\'ın zirvesinde kamp kurduk. Bulutların üzerinde bir gece konakladık. Manzara mükemmeldi. Keyifli bir gün geçirdik\" dedi.

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