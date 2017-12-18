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(Görüntülü Haber) Odasının tavanına kendisini iple astı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yaşayan Ömer Faruk M

18 Aralık 2017 16:40

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da yaşayan Ömer Faruk M. (21), odasında kendisini tavana iple asarak, yaşamına son verdi. Olay, merkez Hekimdede Mahallesi\'nde meydana geldi. Odasına giren Ömer Faruk M., kendisini iple tavana astı. Bir süre sonra odaya giren yakınları tarafından tavanda asılı bulunan genç için polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Faruk M.\'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İntihar eden gencin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, intiharın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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