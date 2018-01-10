(Görüntülü Haber) Ocak ayında deniz ve kar keyfi

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Köyceğiz ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Ortaca\'da yüzünü gösteren güneş, yazdan kalma bir gün yaşattı. Bazı kişiler, kartopu oynamak için Köyceğiz\'in Ağla ve Çövenli yaylalarını, güneşli havanın keyfini sürmek isteyenler ise Ortaca sahillerini tercih etti.



Son haftalarda aşırı yağışlar ve soğukların etkili olduğu Muğla\'da, mevsim adeta yaza döndü. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklarının artış gösterdiği kentte sıcak hava sokaklara da yansıdı. Pek çok kişi, piknik alanları ile deniz kenarlarına akın etti. Dalyan İztuzu Plajı ve Sarıgerme sahili, bölge halkının en çok tercih ettiği yerlerin başında yer aldı. İztuzu ve Sarıgerme tesislerine gelenler, aileleri ve dostları ile birlikte piknik yaptı, balık tuttu ve sahilde gezdi.



Köyceğiz\'in 900 rakımlı Ağla ve Çövenli yaylalarında 30 santimetreye kadar ulaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Bazı kişiler ise kartopu oynamak için yaylaları tercih etti. Beyaz örtünün tadını çıkartan vatandaşlar, kartopu oynayıp kardan adam yapıp gönüllerince eğlendi. Köyceğiz Ağla ve Çövenli Yaylası\'nda kar keyfi yaşayanlar, \"Muğla\'da 1 günde, 2-3 mevsimi aynı anda yaşayabiliyorsunuz. Şimdi burada karda oynarken, çok değil yarım saat ötede İztuzu ve Sarıgerme sahillerin de güneşli ve güzel bir gün var. Hatta denize bile girebilirsiniz. Bu doğanın Muğla\'ya armağanıdır\" dedi.