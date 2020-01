(Görüntülü Haber) O şirkete ikinci şok

Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı. Bakan Bülent Tüfenkci, “Şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık\" Haber-Kamera: Oktay ENSARİ - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Mehmet İNAN - Olcay DÜZGÜN - Atilla MEMİŞ/ İSTANBUL DHA Kurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Teftiş Kurulu\'nu harekete geçirdi. Bakanlık yetkilileri, Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde 2 ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi. Müfettişlerin inceleme sonucunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü\'ne iletildikten sonra Reklam Kurulunu da direkt toplantıya çağırıp, uygunsuz görünen durumlar saplanırsa cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. GÜMRÜK BAKANI: GELEN ŞİKAYETLER ÇOĞALDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şirkete inceleme başlatılmasıyla ilgili konuştu. DHA\'ya açıklamalarda bulunan Tüfenkci, \"Bu tür organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığı bir takım ihtimallerle oluşturulan oluşumlar her zaman vatandaşı bilemediği veya hesap edemediği noktaya götürebilir\" dedi. \"Özellikle tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz\" diyen bakan Tüfenkci, \"Çünkü gelen şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Müfettişlerimizin incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde de gerekli işlemleri yapabileceğiz. Şimdi rapor aşamasında olduğu için beklemekteyiz ama ben yine bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olayım.\" diye konuştu. TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ\'NDEN UYARI Sistem hakkında bir uyarı da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu\'ndan geldi. Ağaoğlu, \"Tüketicilere şunu sormak istiyorum: Bir koyup 3 almaya heveslenmeyin. Bu ülkede her kazancın bir vergisi var. Sen kazancını nasıl belgeleyeceksin, vergiyi nasıl vereceksin? Bu işte bir bit yeniği var\" dedi. \"Nerede bu zamanda bir koyup 3 ayda 3 misli kazanç?\" şeklinde konuşan Aydın Ağaoğlu, \"Bu sistemde para toplanıyor, çalıştırılıyorsa Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu\'ndan (BDDK), emtia alışverişi yapılıyor, hisseler devrediliyorsa bu tür bir işlem yapabilmek için de Sermaye Piyasası Kurulu\'nun (SPK) izni lazım\" diye konuştu. Tüketici Yasası\'nın 80. Maddesine göre piramit satış sisteminin yasak olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, vatandaşların boş hayallere kapılarak paralarını kaptırmamalarını istedi. Ağaoğlu, \"Bu tür satış işlemlerine girişenler örtülü olarak da yapsalar, yani bir mal alıp satıyor gibi davransalar bile Türk Ceza Yasası\'nın ilgili hükümlerine göre dolandırıcılıktan yargılanırlar\" ifadelerini kullandı. CEO AYDIN AÇIKLAMA YAPMADI Bu arada Çiftlik Bank olarak bilinen Fame Game A.Ş., Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde kuracağını açıkladığı çiftliğin temelini attı. Mehteranlı temel atma törenine katılan şirketin 25 yaşındaki CEO\'su Mehmet Aydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunması konusunda sessiz kaldı. ÇİFTLİK BANK NEDİR? Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: \"Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank\'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL\'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviye de faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL\'ye kadar kazanabilirsiniz.\" ÇİFTLİK BANK İFLAS EDERSE… İnternet sitesindeki verilen bilgilerde, Çiftlik Bank\'ın herhangi bir nedenle iflas bildirmesi durumunda, şirketin yatırılan ana parayı geri ödeneceği iddia ediliyor ve garanti olarak ıslak imzalı bir sözleşme gösteriliyor. En az 5000 liralık bir yatırım karşılığında sözleşmenin 15 gün içinde belirtilen adrese geleceği de belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.