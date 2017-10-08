(Görüntülü Haber) 'O Ses Türkiye' yarışmasının rap şarkıcısı Resul Aydemir Kâğıthane'de konser verdi

Kâğıthane\'de kültür ve sanat sezonu rap sanatçısı Resul Aydemir?in konseriyle başladı İSTANBUL, 8 Ekim (DHA) - KÂĞITHANE Belediyesi kültür ve sanat sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Ekim ayı boyunca devam eden etkinliklerin ilk gününde sahne alan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Sultan Selim Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen konsere yaklaşık 300 kişi katıldı. Çoğunluğunu çocukların ve gençlerin oluşturduğu dinleyiciler, \'O Ses Türkiye\' programı ile hayran kitlesi kazanan rap müzik sanatçısı Resul Aydemir\'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Resul Aydemir, şarkı aralarında vatandaşlarla sohbet ederek keyifli bir konser gerçekleştirdi. Bazı katılımcılar ise konseri cep telefonları ile kayıt etti. \'KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİMİZ 2018 MAYIS\'A KADAR DEVAM EDECEK\' Etkinliğe katılarak Kâğıthaneli vatandaşları yalnız bırakmayan Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, şöyle konuştu: \"Kültür ve sanat etkinliklerimiz 2018 Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Bugün de sezonun açılışını yaptık. Ücretsiz sinema, tiyatro ve 6D sinemalarımız gösterilmeye başladı. Bu sene 2 etkinlik alanında daha programlarımız olacak. Çocuklarımız, hafta içi derslerini çalışacak; hafta sonu da ücretsiz sinema ve tiyatrolarımıza gelerek bizler ile beraber olacak. Yetişkinlerimiz ise konserlerle, söyleşilerle bizimle olacak. Biz Kâğıthane\'de 500 bin kişilik bir aileyiz. Kültür, sanat ve spor gibi yaşamın her alanında halkımızla birlikteyiz. KÂĞITHANE\'DE 2017-2018 KÜLTÜR VE SANAT SEZONU BAŞLADI Bu yıl Kültür Sanat etkinliklerine Seyrantepe Kültür Merkezi ile Gürsel Mahalle Konağı da ev sahipliği yapacak. Resul Aydemir konseri ile başlayan etkinlikler, 31 Ekim akşamı Gültepe Kültür Merkezi\' nin ev sahipliğini yapacağı \'Osmanlı Kıraathanesi\' adlı söyleşi ile sona erecek. Ekim ayı boyunca toplamda 47 programı vatandaşla buluşturacak olan Kâğıthane Belediyesi, çocukları da sevindirecek. 10 yeni çocuk sineması, 20 adet de çocuk tiyatrosu farklı 7 farklı kültür merkezinde sahnelenecek. Özellikle çocukların gelişimine büyük katkı sağlayan tiyatro oyunları hem hafta içi hem de hafta sonu çocuk izleyiciler ile buluşacak. Yetişkinler için ise Ekim ayı içinde dikkat çeken tiyatro oyunları sahnelenecek. Bosna Savaşı?na ve Müslüman katliamına tanıklık eden ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyan \'Aliya\' 19 Ekim akşamı Sultan Selim Kültür Merkezi\'nde seyirci karşısına çıkacak. Yapımı tamamlanan ve bu sene birçok programa ev sahipliği yapacak olan Seyrantepe Kültür Merkezi\'nin ilk konuğu ise 13 Ekim gecesi vereceği konser ile sevilen Türkücü Aynur Haşhaş olacak. Önümüzdeki aylarda daha da yoğunlaşarak devam edecek olan etkinlikler ile bu yıl da Kâğıthaneli vatandaşlar kültür sanata doyacak.