(Görüntülü Haber) O polisler, dövdükleri Kırgız kadını daha önce boğulmaktan kurtarmış

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde, Kırgızistanlı 40 yaşındaki Rahokhan Arıpova\'yı dövdükleri ettiği iddiasıyla açığa alınan 2 polis memuru, ifade işlemleri için adliyeye getirildi. 2 polis memurunun, daha önce denizde boğulma tehlikesi geçiren Kırgız kadını kurtardığı öne sürüldü. Alanya\'nın Saray Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi\'nde 3 Ekim\'de saat 07.20\'de 2 polis memurunun sokakta yerde yatan kadını saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş halde asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri kadına tekme atarken görüldü. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru, daha sonra elindeki copla vurmaya devam ettiği, aynı görevlinin kadını saçından tutup sürüklediği görüldü. Görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılması ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Kimlikleri tespit edilen polis memurları açığa alınırken, polis merkezine gitmediği belirlenen kadının bulunması için de çalışma başlatıldı. GAZİPAŞA\'DA BULUNDU Yapılan incelemede kadının, Kırgızistanlı Rahokhan Arıpova olduğu belirlendi. Rahokhan Arıpova, dün öğle saatlerinde Gazipaşa İlçesi\'nde bulundu. Alanya\'ya getirilen kadının, daha önce pek çok kez çevreyi rahatsız ettiği için gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Rahokhan Arıpova\'nın olay günü şehir merkezinde bazı iş yerlerinde taşkınlık çıkarması üzerine tekrar polis ekiplerince merkeze götürülmek istendiği, bunda başarılı olunamayınca şiddete maruz kaldığı ifade edildi. Şizofren olduğu ileri sürülen Rahokhan Arıpova\'nın, üzerinde kimlik ve pasaport bulunmadığı belirtildi. Kırgız kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Alanya Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. RAPOR ALDI Hastanede darp ve cebir raporu alınan Rahokhan Arıpova, ardından psikolog eşliğinde ifade verdi. Sağ gözü morarıp şişen, sol omuz ve sol bacağında morluk bulunan Arıpova\'nın hastane çıkışı çıplak ayakla yürümesi dikkati çekti. Rahokhan Arıpova, ifade işlemleri için daha sonra Alanya Cumhuriyet Savcılığı\'na götürüldü. POLİSLER KADINI BOĞULMAKTAN KURTARMIŞ Rahokhan Arıpova\'ya kötü muamele ettiği gerekçesiyle haklarında açılan soruşturma kapsamında açığa alınan 2 polis de ifade işlemleri için Alanya Adliyesi\'ne getirildi. 2 polis memurunun, daha önce Alanya\'da denizde boğulma tehlikesi geçiren Kırgız uyruklu kadını kurtardığı öne sürüldü. 1 YILLIK VİZE TALEBİ Rahokhan Arıpova\'nın Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne 21 Haziran 2017\'de turizm amaçlı kısa dönem vize başvurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. 21 Haziran 2018 tarihine kadar vize talebiyle başvuran Arıpova, başvuru formunda bekar olduğunu beyan etti. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA İl Emniyet Müdürlüğü\'nden konuyla ilgili yazılı açıklamada, her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere ver verildi: \"Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir.\" Antalya Barosu Alanya Kadın Hakları Kurulu ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu adına bir grup avukat, süreci takip etmek için Alanya Barosu\'na başvurdu. Avukatlar adına açıklama yapan Müge Gezginci, şöyle dedi: \"Kadın önce insandır. Basına yansıyan bu haberler çok açık bir insan hakkı ihlalidir ve işkence suçudur. Bu suçun güvenliğimizi, canımızı emanet ettiğimiz polisler tarafından işlenmesi kabul edilemez. Yapılan açıklamada 2 polisin aleni şekilde uygulamış olduğu şiddet, kötü muamele kapsamına dahil edilemez. Bu şiddet eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 94\'üncü Maddesi\'ndeki işkence suçu kapsamına girdiği ortadadır. Mağdur kadının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir. Bu iddialar gerçek dahi olsa işkence suçunu meşrulaştıramaz, hafifleştiremez tam aksine ağırlaştırıcı bir sebeptir. Kamuoyunda oluşan endişe, korku ve polise karşı güvensizlik duygusunun yok edilmesi için sucu işleyen polislerin meslekten ihraç edilmesi ve tutuklanması gerekmektedir. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.\" Kırgız kadın ile adları açıklanmayan 2 polisin Alanya Adliyesi\'ndeki ifade alma işlemleri sürüyor.