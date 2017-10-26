(Görüntülü Haber) O madenciler, Çanakkale'de şehitlikleri gezdi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ZONGULDAK\'ta iş kıyafetleriyle bindikleri halk otobüsünün koltuklarının kirlenmemesi için ayakta yolculuk ederek ülke gündemine oturan madenciler, aileleriyle birlikte Çanakkale\'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda bulunan şehitlikleri gezdi. Geçen 22 Eylül\'de Zonguldak\'ın Kilim İlçesi Gelik Beldesi\'nde kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi\'nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı. Cep telefonu ile görüntülenen ve 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı ülke gündemine oturdu. Madenciler Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak, aileleriyle birlikte Kale Grubu\'nun davetlisi olarak Tarihi Gelibolu Yarımadası\'nda 2 gün boyunca Mecidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Conkbayırı\'nı gezecek. Tarihi yarımadaya gelen madencileri ve eşlerini, 57\'inci Alay Şehitliği\'nde karşılayan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehitlik hakkında bilgi verdi. 57\'nci Alay Şehitliği\'ni gezen madenciler, şehit mezarları başında dua etti. Çanakkale kahramanlıklarının yazıldığı topraklarda misafirlerini ağırladıklarını belirten Kaşdemir, \"Çok şükür her geçen gün artan bir ziyaretçi yoğunluğumuz var. Çanakkale\'nin Türkiye olduğunu, Türkiye\'nin Çanakkale olduğunu bir kez daha otaya koyuyorlar. Bugünkü misafirlerimiz Zonguldak\'tan ülkemizde örnek gösterilebilecek ve takdire şayan bir hareket sonucunda bütün kamuya mal olmuştur. Çanakkale\'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi. Çanakkale\'ye ilk defa geldiğini belirten madenci Ali Aktaş, \"Çanakkale\'ye gelmek çok güzel bir duygu. Çanakkale ve şehitliklere gelemeyen herkesi buraya davet ediyorum. Tarihi atmosferi herkesin gelip, görüp yaşaması lazım. Kelimelerle anlatılamaz. 29 Ekim\'de resepsiyona katılacağız. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bizi davet etti. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Zonguldak ve madenle ilgili genel bilgileri anlatacağız\" diye konuştu. Çanakkale\'de bulunmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten madenci Koray Karabacak ise, \"Atalarımızın da dediği gibi; \'Her Türk asker doğar.\' Askerlik günlerim aklıma geldi. Siperleri görünce sanki o anda savaşta yaşamış, o duygu içindeymiş gibi oldum. Madencilerin kazmış olduğu tünelleri gördüm. Biz bu işi yapıyoruz. Ama askerliğin içinde bizim yaşamış olduğumuz kareler var. Şehitlikleri gezdikçe, askerliği birebir yaşadım. Çok duygulandım\" diye konuştu. Çanakkale\'de 2 gün boyunca şehitlikleri gezecek olan madenciler, Cumartesi günü Zonguldak\'a, oradan da 29 Ekim günü Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetlisi olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılacak.