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(Görüntülü Haber) Nusaybin'in tamamında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kaldırılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede de dün gece y

21 Nisan 2018 19:12

Nezir GÜNEŞ-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikatların kaldırılması ve PKK\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 14 Mart 2016\'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede de dün gece yarısı itibariyle uygulama kaldırıldı. Nusaybin\'de 14 Mart 2016 tarihinde başlatılan sokağa çıkma yasağının devam ettiği 6 mahallede, uygulama, dün gece yarısı itibariyle sonlandırıldı. Mardin Valiliği\'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Milli güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçleri ve vatandaşların can ve mal güvenliği ile temel hak ve hürriyetlerini hedef alan bölücü terör örgütü mensuplarınca Nusaybin İlçe merkezinde, açılan çukur ve barikatların kaldırılması, kurulan bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; 14 Mart 2016 günü saat 00.00 itibariyle Nusaybin ilçe merkezinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdulkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam edilmekteydi. Güvenlik kuvvetlerimizce arama tarama faaliyetleri sona erdiğinden; Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdülkadirpaşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallelerinin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulaması, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 24.00 itibari ile kaldırılmıştır.\"

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