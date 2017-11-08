(Görüntülü Haber) Nusaybin'deki TOKİ inşaatında mühimmat bulundu

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi Zeynel Abidin Mahallesi\'nde TOKİ\'nin yapımını üstlendiği konutların inşaat alanında son 10 gün içerisinde çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat bulundu. Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Zeynel Abidin Mahallesi Küme Sokak üzerinde TOKİ\'nin yapımını üstlendiği binaların inşaat alanında bugün saat 15.20 sıralarında patlayıcı madde bulundu. Hendeklerin kazıldığı ve o dönemde çatışmaların yaşandığı şu anki TOKİ inşaat alanında son 10 günde 14 adet launcher, 20 adet havan, 2 adet top, 1 adet tüfek bombası, 1 adet el bombası bulunduğu belirtildi.