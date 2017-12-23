(Görüntülü Haber) Nusaybin'deki caminin abdest musluklarını çaldılar

Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)-MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde tarihi Kışla Camisine dadanan hırsızlar, dün akşam vatandaşların abdest aldıkları musları çaldı. Muslukları çalan kimliği belirsiz kişiler, bununla da kalmayıp su borularını da kesti. Nusaybin Kışla mahallesi, Midyat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kışla Camisine dün gece geç saatlerinde giren kimliği belirsiz hırsızlar, camii girişindeki abdest bölümünde bulunan muslukları ve plastik boruları keserek çaldı. Hırsızlar, gece karanlığından da faydalanarak kayıplara karıştı. Öğlen namazına giden cemat, abdest almak için gittiği abdesthanede muslukların olmadığını gördü. Cami cemati evlerine giderek abdest almak zorunda kalırken, cami imamı ve vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.