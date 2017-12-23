T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nusaybin'deki caminin abdest musluklarını çaldılar

Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde tarihi Kışla Camisine dadanan hırsızlar, dün akşam vatandaşların abdest aldıkları musları çaldı

23 Aralık 2017 18:20

Haber-Kamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN (Mardin), (DHA)-MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde tarihi Kışla Camisine dadanan hırsızlar, dün akşam vatandaşların abdest aldıkları musları çaldı. Muslukları çalan kimliği belirsiz kişiler, bununla da kalmayıp su borularını da kesti. Nusaybin Kışla mahallesi, Midyat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kışla Camisine dün gece geç saatlerinde giren kimliği belirsiz hırsızlar, camii girişindeki abdest bölümünde bulunan muslukları ve plastik boruları keserek çaldı. Hırsızlar, gece karanlığından da faydalanarak kayıplara karıştı. Öğlen namazına giden cemat, abdest almak için gittiği abdesthanede muslukların olmadığını gördü. Cami cemati evlerine giderek abdest almak zorunda kalırken, cami imamı ve vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Hırsızların yakalanması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHAMARDİN NusaybinKışla CamisineMusluklarıNusaybin KışlaMidyat CaddesiHırsızlarCamiHırsızların

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24