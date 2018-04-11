T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nusaybin'de polisler, yağmur sularının tahliyesine yardım etti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı felç etti

11 Nisan 2018 16:53

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı felç etti. Pehlivan Aydın\'a ait 4 koyun elektrik akımına kapılarak ölürken, sağanakla birlikte evlere giren sel sularını polisler kovalarla tahliye etti.

Nusaybin\'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası Selahattin Eyyubi Mahallesi Karaçalı Sokak\'taki bir ev, yağmur suları altında kaldı. Bu sırada devriye görevi yapan ve ailenin kovalarla evlerindeki suyu tahliye ettiğini gören polis memurları, bir yandan MARSU ve itfaiye ekiplerine haber verirken, diğer yandan aileye yardım etti. Polis memurları kovalarla eve dolan yağmur sularını tahliye etti.

Aileyle görüşen Nusaybin Emniyet Müdürü Abdürrahim Zengin, evleri temizlenene kadar aileye kalacakları bir yer temin ettiklerini söyledi. Akrabalarında kalacaklarını ifade eden aile ise yardımlarından dolayı Emniyet Müdürü Zengin ve polis memurlarına teşekkür etti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN 4 KOYUN ÖLDÜ

Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi\'nde ise yağış sonrası, dışarıda bulunan koyunlarını barakadan eve götürmek isteyen Pehlivan Aydın\'a ait 4 koyun, elektrik trafosunun yanından geçtikleri sırada akıma kapıldı. Akıma kapılan 4 koyun olay yerinde öldü. Bölgeye gelen elektrik şirketi ve jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinPehlivan AydınNusaybinSelahattin Eyyubi Mahallesi Karaçalı SokakBuMARSUPolisAileyleNusaybin Emniyet Müdürü Abdürrahim ZenginAkrabalarındaMüdürü ZenginELEKTRİK AKIMINA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24