(Görüntülü Haber) Nürnberg’de tarihi Türk kıyafetleri defilesi ilgi gördü

Taner Tüzün, Nürnberg, 28 Ekim, (DHA)- Nürnberg kentinde 1995 yılında kurulan ve zamanın Nürnberg Başkonsolosu Asım Temizgil’in isim babalığı yaptığı “ Medina Türk Müzesi “ 20.İslam Haftası nedeniyle, Türk Sinemasında, Orta Asya’dan günümüze uzanan tarihi Türk kıyafetleri defilesi düzenledi. Folklor ve müzikle renklenen defileyi, Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Yavuz Kül ve eşi Hülya Kül ile Münih Amerikan Başkonsolosu Jennifer Gavito yan yana izledi. Bir çok Alman ve Türk vatandaşlarının ilgi ile izlediği Defileyi Müze Sözcüsü Ali Nihat Koç açtı ve müze çalışmaları hakkında slaytlarla bilgi verdi. Kur’an-ı Kerim okunması ardından Müze Başkanı Cemalettin Özdemir, 40 mankenin podyumda yer aldığı defileyi sundu.





Ermeni ve İsrail grupları da katıldı





Defilede, Ermeni ve İsrail grupları, müzik ve dansları ile sahne aldı. İkinci bölümde Türk kıyafetleri yeniden gözler önüne serildi.





Başkonsoloslar tebrik etti





Defileyi ara verildiğinde, önce Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve ardından Münih Amerikan Başkonsolosu Jennifer Gavito, yaptıkları konuşmalarda, çeşitli kültürden insanları kaynaştıran Medina Türk müzesi yetkililerini tebrik ettiler.





Müzikle renklendi





Sahne alan İsrail Müzisyenleri bir konser verdiler ve alkış aldılar. Sahne’yi, Münih’ten gelen Türk Müzisyen Hülya Kandemir aldığında, gitarı ile mükemmel bir konser verdi. Defile sonunda Dokur Lokantasının hazırladığı Türk yemekleri davetlilere sunuldu.