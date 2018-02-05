(Görüntülü Haber) Nuri Özaltın anısına golf turnuvası

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Serik ilçesinde 2016 yılında yaşamını yitiren turizmci işadamı Nuri Özaltın anısına golf turnuvası düzenlendi. Önceki yıl yaşamını yitiren Özaltın AŞ ve Gloria Otelleri\'nin sahibi Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Trophy Golf Turnuvası başladı. Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir golf kulübündeki turnuvaya eski devlet bakanı Fikret Ünlü ile işadamı Fikret Öztürk\'ün yanı sıra yurt içi ve dışından 202 amatör golfçü katıldı. Turnuvayı en iyi skorla bitiren oyuncuya Nuri Özaltın Onur Ödülü verilecek. Turnuva 9 Şubat\'taki gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.