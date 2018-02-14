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(Görüntülü Haber) Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti (2)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) UZUN zamandır kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti

14 Şubat 2018 17:44

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) UZUN zamandır kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Acı haberi alan dostları hastaneye akın etti. 53 yaşındaki sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Uzun süre tedavi gören ünlü sanatçı Nuray Hafitaş bugün hayatını kaybetti. Pendik\'teki özel hastanenin genel müdür yardımcısı Göksel Bahadır, “Maalesef Nuray Hanımı kaybettik. Biliyorsunuz uzun zamandır kalın bağırsak kanseri tedavisi görüyordu ama son günlerde giderek ağırlaştı.Yoğun bakıma aldık. Bugün de yapılan tüm müdahalelerle rağmen kendisini kaybettik. Hepimizin başı sağolsun\" diye konuştu. GEÇMİŞ OLSUNA GELMİŞTİK Hastaneye gelen sanatçı Edip akbayram da “Hepimizin başı sağlsun üzgünüz genç yaşta bir sanatçıyı kaybetmeni üzüntüsü yaşıyoruz. Nuray Hafiftaş halk müziğinde benim de çok sevdiğim kadın seslerden biriydi. Bugün geçmiş olsun ziyaretine gelmiştik ama kapıda acı haberi aldık çok üzüldük “ diye konuştu. Sanatçı Kubat da “Çok üzgünüz.acımız büyük .Türkülerin başı sağolsun\" diye konuştu.

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