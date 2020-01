(Görüntülü Haber) Numan Kurtulmuş'tan, 'Mevlana'ya haksızlık' çıkışı

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \'\'Hz. Mevlana\'nın görüşleri ve fikirleri üzerinden, Mevlana\'yı sanki ayrı şeymiş, İslam dairesinin dışarısında, hümanist bir ekolün temsilcisi ve kurucusuymuş gibi göstermek, Mevlana\'ya en büyük hakaret ve haksızlıktır\'\' dedi. Kurtulmuş, \"Hz. Mevlana, İslam genelinin tam göbeğinde, İslam inancının en güzel şekilde gelişmesini sağlayan bir Müslüman, bir bilge, bir mürşit ve bir rehber olarak insanların karşısında duruyor\" diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakana Numan Kurtulmuş, Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda 7- 17 Aralık tarihlerinde Konya\'da düzenlenecek olan \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\'nin tanıtım toplantısına katıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kurtulmuş, törenlerin bu yıl \'Kardeşlik vakti\' sloganıyla gerçekleşeceğini belirtti. Mevlana\'nın hümanist bir ekolün temsilcisi olarak gösterilmeye çalışıldığını belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi: \'\'Hz. Mevlana\'nın görüşleri ve fikirleri üzerinden, Mevlana\'yı sanki ayrı şeymiş, İslam dairesinin dışarısında hümanist bir ekolün temsilcisi ve kurucusuymuş gibi göstermek, Mevlana\'ya en büyük hakaret ve haksızlıktır. Hz. Mevlana, İslam genelinin tam göbeğinde, İslam inancının en güzel şekilde gelişmesini sağlayan bir Müslüman, bir bilge, bir mürşit ve bir rehber olarak insanların karşısında duruyor. Onun İslam dairesi içinde söylemiş olduğu, insanların her birisinin yaradılışta eş olarak gören görüşünü, maalesef bir takım yanlış hümanist görüşlerin parçası olarak anlatmaya çalışmak, haksızlıktır.\'\' Mevlana\'nın , \'Bendeyim Kur\'an-a candan tende can durdukça ben\' sözünü hatırlatan Kurtulmuş, \'\'Mevlana bu sözle, Hz. Kuran\'ın bendesiyim, kölesiyim, Hz. Peygamberin de yolunun tozunun kölesiyim diyecek kadar Allah\'a, şeriatta, Kuran\'ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünnetine bağlı olan bir İslam alimidir. Onu farklı bir anlayışın, inancın, mensubu gibi göstermeye çalışmak beyhudedir. Hiçte böyle bir gayrete gerek yok. Hz Mevlana\'nın Kuran ve sünnet ölçüsünde söylemiş olduğu insanı ve İslami sözleri, günümüzde de gayri Müslim olanları; ister Hristiyan, ister Yahudi olsun, İslam dışında olan diğer din mensuplarının da dikkatini çekiyor, içini ürpertiyor, kalbinde insani duyguları harekete geçiriyor. Onların kulak kabartmasına vesile oluyor. Birçoğunun da İslamla şereflenmesine vesile oluyor\'\' dedi. \'Hz. Mevlana\'nın 744\'üncü Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\', 7 Aralık günü Şems-i Tebriz’i Türbesini ziyaret ve kardeşlik yürüyüşüyle başlayacak. 17 Aralık\'a kadar da sema gösterileri, atölye çalışmaları, konferanslar, çeşitli sergi açılışları ve tasavvuf müziği konserleriyle devam edecek. 17 Aralık gecesi de Mevlana\'nın \'Düğün gecesi\' olarak kabul ettiği \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona erecek.