(Görüntülü Haber) Nüfus cüzdanını kaybetti, hayatı karardı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan ve 7 yıl önce nüfus cüzdanını kaybeden Mehmet Kaya\'ya (51), 2,5 yıl önce, yapmadığı harcamalar nedeniyle ödenmeyen faturalardan icra kağıtları gelmeye başladı. Kaya, kaybettiği nüfus cüzdanının üzerine dolandırıcıların farklı fotoğraflar yapıştırıp, kendi adına harcamalar yaptığını öğrendi. Cumhuriyet savcılığına şikayetlerde bulunan Kaya, 2,5 yıldır yapmadığı alışverişlerin borçlarını ödememek için yargı mücadelesi veriyor. Samsun’da oturan işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Kaya, 2011 yılında, nüfus cüzdanını kaybetti. Evine 2,5 yıl önce gelen icra kağıdıyla şoke olan Kaya, İstanbul’dan adına yapılan 2 bin 500 TL’lik alışveriş sonucu icralık olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını anlayarak, cumhuriyet savcılığına başvuran Kaya\'nın evine, olaydan 1 hafta sonra bu kez de 3 bin TL’lik icra kağıdı geldi. Kaya, bu belge için de savcılığa başvuruda bulundu; ancak zamanında itirazda bulunamadığı için icralık olduğu 2 faturayı da ödemek zorunda kaldı. Belirli aralıklarla evine icra kağıtları gelen Kaya, son olarak avukatı aracılığıyla bugüne kadar adına yapılmış 20 alışveriş faturası için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemeler sonucu dosyaların bir kısmı iptal edilirken, bir kısmı için işlemlerin devam ettiği belirtildi. \'SENET YAPTIRIP, BORÇ OLARAK İCRAYLA GÖNDERİLMESİNE NEDEN OLDU\' Alışveriş merkezinden hazırlanan senet karşılığı yapılan harcamada adına gösterilen nüfus cüzdanı fotokopisini alan Mehmet Kaya, nüfus cüzdanın üzerinde kendi fotoğrafı yerine üzerinde mühür bulunmayan ve sonradan yapıştırılan fotoğrafı gördü. Kendisi adına sahte nüfus cüzdanı ile alışveriş yapan şüphelinin yakalanmasını isteyen Kaya, “Yapmadığım alışverişin bedelini ödedim. 2,5 yıldır kaybettiğim nüfus cüzdanını kullanarak, dolandırıcılık yapan kişi ile mücadele ediyorum. Türkiye’nin çeşitli illerinden harcamalar yapıyor. İstanbul, Düzce, Zonguldak, Ankara\'dan harcanan ve ödenmediği için evime sürekli fatura, icra kağıtları geliyor. Bu kişi, benim adıma parfüm, kozmetik ürünleri, nevresim takımı, çay setleri, kahve takımları, havlular, GSM hatları, kablolu TV aboneliği gibi alımlar yapıyor ve nüfus cüzdanı karşılığı senet yaptırarak, bunların bana borç olarak icrayla gönderilmesine neden oluyor. Bu harcamalar, 20 bin TL civarında. Ayrıca benim ödediğim miktar 5 bin 500 TL var. Onun dışında avukatlık ücreti, mahkeme giderleri ve bu işler için sürekli para harcıyorum. Çok büyük maddi zararım var. Bu işin sonu nereye kadar gidecek, bilmiyorum\" diye konuştu. Elinde şüphelinin fotoğrafının bulunduğunu ileri süren Mehmet Kaya, \"Bu adam, günümüz teknolojisinde nasıl bulunamıyor, yakalanamıyor; bilmiyorum. Benim evimde huzurum kalmadı. Ne yapayım ben? Savcılıktan, emniyetten yardım istiyorum. Ben emekliyim. Tam rahat ettim, huzurla bir yaşam süreyim, derken başıma böyle bir iş geldi\" dedi.