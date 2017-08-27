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(Görüntülü Haber) Notting Hill Karnavalı 2017 başladı

Celal Sönmez, Londra, 27 Ağustos, (DHA)- Londra Notting Hill Karnavalı Yatırım Vakfı tarafından düzenlenen, Avrupa’nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı

27 Ağustos 2017 18:34

Celal Sönmez, Londra, 27 Ağustos, (DHA)- Londra Notting Hill Karnavalı Yatırım Vakfı tarafından düzenlenen, Avrupa’nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı başladı. Ulusal bandoların Açıkhava rekabet edeceği bir gösteriyle açılan festival, katılımcıların vücudunu çamura bulamasıyla resmi olarak başlayacak. Pazar Geçit Töreni’nde, çocuklar, süslü kıyafetleriyle, bandolara eşlik eden danslarını festival alanı boyunca sergiliyorlar. Festival alanında kurulacak Dünya Müziği Sahnesi’nde ise İngiliz Kalipso Müziği Sevenler Derneği tarafından kalipso ve Karayiplere ait olan soca müziği dinletisi ve farklı katılımcı sanatçıların konserleri yer alacak. Karnaval, Kennsington ve Westminister Hill City belediyeleri ve polis teşkilatının koordinesi ile London Nothinghill Carnival Enterprises Trust tarafından düzenleniyor. İki gün sürecek olan karnaval Nothing Hill Gate, Landbroke Grove ve Westbourne Park semtlerinde, Great Western Road’da kutlanıyor. Müzik ve dans gösterileri eşliğinde değişik kıyafetlerle kültürel etkinlikler sergileniyor. Organizasyon yetkilileri Karayip Adaları insanlarının kültür ve geleneklerinin tanıtımının yanı sıra Londra’da yaşayan farklı kimliklerdeki tüm insanları bir araya getirmeyi ve birlikte yaşamayı hedeflediklerini belirttiler. Yetkililer bu yaz Londra’da Grenfell Tower yangınında hayatını kaybedenler için Pazar ve Pazartesi günleri saat 15:00’te 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladılar. 1964 yılından itibaren geleneksel olarak kutlanan karnavala her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 milyonu aşkın katılımcı bekleniyor. İki gün sürecek festival bugün ağırlıklı olarak çocuklara yönelik düzenlenirken yarın yetişkinler de kutlamalara katılacak. FOTOGRAFLI GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dans eden katılımcılar Kostümler müzik ve danslar

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