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(Görüntülü Haber) Nizip'te müftülükte ilk resmi nikah

Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) NİZİP'te İlçe Müftüsü Osman Şekerci, ilk resmi nikahını kıydı

16 Mart 2018 18:45

Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA) NİZİP\'te İlçe Müftüsü Osman Şekerci, ilk resmi nikahını kıydı. Nizip\'te hayatlarını birleştirmek üzere resmi nikah için İlçe Müftülüğü\'ne başvuran Zeliha Uzun ve Gökhan Kutsi Karakuş çiftinin resmi nikahı ilçe müftülüğü konferans salonunda kıyıldı. Tören Kur\'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, ardından Müftü Osman Şekerci, çiftin resmi nikahlarını kıydı. Nikah töreni sonrası çiftlere nasihatlerde bulunan Müftü Osman Şekerci, \"Hayatınızın en önemli kararını verdiniz. İki farklı birey olarak hayatınızı birleştirdiniz. Bundan sonra hayatın acısı- tatlısı, sevinci- hüznü ne varsa birlikte göğüsleyeceksiniz. İnşallah sizler hayatınızı rabbimizin rızası doğrultusunda peygamberimizin sünnet-i seniyesine yakışır bir ümmet olarak devam ettireceksiniz\" dedi.

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