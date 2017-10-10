T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Nizip’te husumetli aileler barıştırıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet başlayan 2 aile, barıştırıldı

10 Ekim 2017 20:12

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet başlayan 2 aile, barıştırıldı.

Nizip\'in Belkıs Mahallesi’nde 3 ay önce Sırtlan ve Kaplan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kavganın ardından aileler arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Fırat Mahallesi Muhtarı Mahmut Güler, çalışma başlattı. Akdoğan ve Güler\'in arabuluculuğu ile iki aile de husumeti sonlandırıp barışmaya karar verdi.

Barış kararının ardından bugün bir düğün salonunda tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de katıldığı törende iki aile fertleri birbiriyle tokalaştı ve husumeti sonlandırdıklarını duyurdu. Törende konuşan Fatma Şahin, husumetin son bulması için aracılık edenlere ve duyarlı davranan ailelere teşekkür etti.

Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ise barışmayı kabul eden Sırtlan ve Kaplan ailesi fertlerini kutladı. Nizip Müftüsü Osman Şekerci\'nin dua ettirdiği törende, iki aile fertleri daha sonra birlikte yemek yedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MetinGaziantep DHA GAZİANTEP NizipNizip MahallesindeSırtlanKaplanKavganınNizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi AkdoğanFırat Mahallesi Muhtarı Mahmut GülerAkdoğanGülerBarışBelediye Başkanı FatmaTörendeFatmaNizip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24