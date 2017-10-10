(Görüntülü Haber) Nizip’te husumetli aileler barıştırıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde, bir kişinin öldüğü kavganın ardından aralarında husumet başlayan 2 aile, barıştırıldı.



Nizip\'in Belkıs Mahallesi’nde 3 ay önce Sırtlan ve Kaplan aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kavganın ardından aileler arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ve Fırat Mahallesi Muhtarı Mahmut Güler, çalışma başlattı. Akdoğan ve Güler\'in arabuluculuğu ile iki aile de husumeti sonlandırıp barışmaya karar verdi.



Barış kararının ardından bugün bir düğün salonunda tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in de katıldığı törende iki aile fertleri birbiriyle tokalaştı ve husumeti sonlandırdıklarını duyurdu. Törende konuşan Fatma Şahin, husumetin son bulması için aracılık edenlere ve duyarlı davranan ailelere teşekkür etti.



Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan ise barışmayı kabul eden Sırtlan ve Kaplan ailesi fertlerini kutladı. Nizip Müftüsü Osman Şekerci\'nin dua ettirdiği törende, iki aile fertleri daha sonra birlikte yemek yedi.

