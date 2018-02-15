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(Görüntülü Haber) Nissibi'deki sosyal tesisler turizme katkı sağlayacak

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Takoran Vadisindeki Nissibi Köprüsü yanında belediye tarafından yaptırılan sosyal alanların yüzde 60'ı tamamlandı

15 Şubat 2018 19:22

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, Takoran Vadisindeki Nissibi Köprüsü yanında belediye tarafından yaptırılan sosyal alanların yüzde 60\'ı tamamlandı. Tesisler, bölge turizmine katkı sağlayacak. Atatürk Barajı üzerinde 2012\'de başlayan inşası 2015\'te tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla açılan Nissibi Köprüsü, Adıyaman\'ın Kahta ve Şanlıurfa Siverek ilçeleri ile Diyarbakır\'ı birbirine bağladı. Orta açıklığı 400, toplam uzunluğu ise 610 metre ile Türkiye\'nin en büyük gergin eğik askılı 3\'üncü köprüsü olan Nissibi Köprüsü, bölge turizmine de katkı sağlayacak. İlçe merkezine 35 uzaklıkta bulunan zengin bitki örtüsü, kanyonları, doğal şelalesi, kaya mezarları, tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisinin turizme kazandırılmasına yönelik harekete geçen Siverek Belediyesi bölgeye ziyaretçi çekmek için çalışma yapıyor. Bölgeyi tanıtmak için Nissibi Köprüsünün yanında 50 bin metrekarelik alana piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları ve yeşil alan, ziyaretçilerin araçlarını park etmesi için iki ayrı otopark ile kapalı ve açık kafeteryaların yanı sıra mescitler bulunduğu mesire alanı projesi, 2018 yılının bahar aylarında tamamlanacak. Takoran Vadisinin, bölgenin cazibe merkezi haline geleceğine belirten Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Takoran Vadisi gibi çok güzel kanyonları ve doğal güzellikleri bulunan bir vadiyi bu güne kadar ilimize, ülkemize ve dünyaya tanıtamadık bu büyük bir eksiklik ve bu eksikliği giderme noktasında 50 bin metrekare alanı mesire alanına çeviriyoruz ve projenin yüzde 60 bitmiş durumda. Proje tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Bizim için 2018 yılı Takoran yılı olacak dedi.

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