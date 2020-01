(Görüntülü Haber) Nişantaşı Üniversitesi Proje Ofisi açtı

İSTANBUL, (DHA) - NİŞANTAŞI Üniversitesi Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırıp akademisyenler arasında AR-GE proje kültürünü yaygınlaştırarak ve başarı endeksini üst sıralara taşımak için Bilimsel Projeler Koordinasyon Ofisi açtı. Maslak yerleşkesinde düzenlediği seminerle proje ofisinin açılışını öğrencilere duyuran ve tanıtımını yapan üniversitenin Proje Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gülçin Çinçin, \"Amacımız ulusal ve uluslararası araştırma destek kaynaklarının takibi ve projenin hazırlık, başvuru, sonlandırma, patent, ticarileşme gibi her aşamasında araştırmacılara gerekli bilimsel ve teknik desteği vermektir \" dedi. \"SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİNİ PROJELER YOLUYLA ARAŞTIRMA YAPMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ\" Seminerde proje ofisinin vizyonu ve misyonun yanı sıra Avrupa Gönüllü Hizmeti hakkında da bilgi verilerek öğrenciler proje yapmaya teşvik edildi. Seminer öncesi açıklama yapan Yrd. Doç. Dr. Çinçin, \"Artık Nişantaşı Üniversitesi\'nin proje ofisi var. Bu bağlamda hem dünyada artan rekabete bir miktar yardımcı olmak. Hem de akademisyenlerimizi bu bağlamda desteklemek için her türlü teknik donanım ve yazılım konusunda destek sağlayacağız. Son sınıf lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek ve lisans öğrenimlerinde yapacakları araştırma projelerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli destek fonunun tespit edilmesini amaçlıyoruz\" ifadelerini kullandı. \"ÖĞRENCİLER 5 ÜLKEDE BEŞ FARKLI FAALİYETTE BULUNACAK\" Proje Ofisi koordinatörü Öğr. Gör. Fatih Okumuş ise Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında \'Kültür bağları\' isimli proje yaptıkları ve 90 öğrencinin 2 aydan 12 aya kadar 5 farklı ülkede gönüllü hizmeti yapacaklarını belirtti. Okumuş, öğrencilerin gittikleri ülkelerde sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışacaklarını ve o ülkelerde bulundukları sürece konaklama, yeme-içme, vize ve seyahat gibi tüm masrafları da program tarafından karşılanacağını dile getirdi. Okumuş, \"Bu projeyi uygulamak için kurumumuzun akredite bir kurum olması gerekiyor. Nişantaşı Üniversitesi de bu alanda akredite edilmiş bir kurumdur. Öğrenciler 5 ülkede beş farklı faaliyette bulunacaklar\" dedi. \"SURİYELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE GELİŞTİRDİK\" Nişantaşı Üniversitesi Proje Danışmanı Musa Akgül de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen \'Eğitim için umut\' projesi hakkında bilgi verdi. Avrupa Komisyonu Madad fonu kapsamında 5 ülkeden başvuru gitti ve 7 projenin kabul edildiğini aktaran Akgül, \"Bu projelerden bir tanesi de Nişantaşı Üniversitesi\'nin koordinatörlüğünde olan \'eğitim için umut\' projemiz, 10 aylık bir süreci var. Projemiz, Suriyeli üniversite öğrencilerine yönelik çünkü ne yazık ki Suriyeli üniversite öğrencileri unutulan bir hedef grup. Toplum merkezlerinde genelde çocuk ve kadınlara yönelik çalışmalar yürütülüyor ama üniversite öğrencileri unutuluyor sanki onlar avantajlı bir kesimmiş gibi ama onların birçoğu ne yapacağını bilmiyor. Öğrenciler şu an Türkiye\'de okuyor ama okul bittikten sonra buradaki iş imkanlarını bilmiyor, kariyer planlamalarını yapamıyor, burada aldığı eğitimi iş hayatında nasıl kullanacak bunu bilmiyor. Biz de bu projeyi tam bu amaca yönelik hazırladık\" diye konuştu. Suriyeli üniversite öğrencilerinin 10 ay boyunca farklı konularda uzman hocalardan eğitimler alacağını söyleyen Akgül, \"Bu eğitimler özellikle kariyer planlama, mülakat teknikleri, iletişim üzerine olacak. Biz bütün İstanbul\'daki üniversite öğrencilerine açık çağrıda bulunacağız. Diğer üniversitelere de bilgilendirme geçeceğiz. Hedefimizde bin öğrenci var ama projede bazı eğitimleri alacak olan 50 öğrenci, bize gelen talebe göre bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz\" dedi.