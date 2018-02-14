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(Görüntülü Haber) Nişanlıya 'Sevgililer Günü' sürprizi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de bir süre önce Duygu Borak (21) ile nişanlanan Ahmet Eroğlu (22), 14 Şubat Sevgililer Günü'nde otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Seni seviyorum Minnoş' pankartı açtı

14 Şubat 2018 20:09

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'de bir süre önce Duygu Borak (21) ile nişanlanan Ahmet Eroğlu (22), 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde otomobilini gelin arabası gibi süsleyerek, Cumhuriyet Meydanı\'nda \'Seni seviyorum Minnoş\' pankartı açtı. Kırıkkale\'de bulunan bir asansör firmasında çalışan Ahmet Eroğlu, bir süre önce Duygu Borak ile nişanlandı. Ahmet Eroğlu, nişanlısı Duygu Borak\'a 14 Şubat Sevgililer günü için sürpriz yapmak istedi. Eroğlu, bunun için kendisine ait otomobili balonlarla süsledi, ayrıca nişanlısı için \'Seni seviyorum Minnoş\' pankartı hazırlattı. Hazırlanan pankart ve otomobil arkadaşları tarafından Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi. Nişanlısı Ahmet Eroğlu ile birlikte her şeyden habersiz Cumhuriyet Meydanı\'na gelen Duygu Borak, hazırlanan otomobili ve açılan pankartı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gözyaşlarını tutmayan ve nişanlısı Ahmet Eroğlu\'na sarılan Duygu Borak, \"Sevgililer Günü\'nde bu benim için ayrı bir güzellik oldu. Bugünü hiçbir zaman unutmayacağım\" dedi. Nişanlısı Duygu ile evlilik yolunda adım attıklarını ve Sevgililer Günü dolayısıyla böyle bir program düzenlendiğini belirten Ahmet Eroğlu ise \"Sevgimi ispat etmek için Kırıkkale’nin Cumhuriyet Meydanı\'nda aracımı süsledim ve sürpriz yaptım. Duygu’nun son derece sevinmesi beni mutlu etti\" diye konuştu.

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