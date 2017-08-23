(Görüntülü Haber) Nilüfer Belediyesinden teknolojik atılım

Enver Fatih TIKIR BURSA, (DHA) - BURSA\'nın merkez Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlayacak olan \'Nilüfer 360 isimli mobil uygulamasını yaşama geçirdi. Kamera ve yol tarifinin aynı anda kullanıldığı uygulama sayesinde kullanıcılar, şikayet, öneri ve taleplerini fotoğraflayarak, mesaj yoluyla Nilüfer Belediyesi?ne anında iletebilecek. Mobil uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Nilüfer Belediyesi, ?Nilüfer 360ö isimli uygulamayı da vatandaşların kullanımına sundu. Türkiye?de bir kamu kurumu tarafından ilk kez yaşama geçirilen dijital iletişim uygulaması olan \'Nilüfer 360ö, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından basına tanıtıldı. Vatandaşların, ?Nilüfer 360ö uygulamasını Google Play Store ve AppStore üzerinden ücretsiz bir şekilde akıllı telefonlara indirebileceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, ?Nilüfer?de yaşasın yaşamasın, yolu bu kentten geçecek herkesin bu uygulamayı aktif olarak kullanacağını düşünüyorum. Biz, vatandaşlarımızla her an yüz yüze ve dijital platformlar üzerinden beraber olma arzusundayız. Sorunları anlık olarak çözmeyi, gelen talep ve önerilere anında dönüş yapmayı amaçlıyoruz. Huzurlu, güvenli, mutlu vegülümseyen insan kitlesini oluşturmanın yolu, sürekli doğru ve iyi iletişimden geçer. Nilüfer Belediyesi olarak biz, bunu yapmaya çalışıyoruz dedi. Vatandaşların, tüm olumsuzluklara karşı duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, ?Kentte yaşayan herkesin, bizi en azından uyarması, öneri ve şikayetlerini iletmesi son derece doğal. Kurum olarak beklentimiz de bu. Vatandaşımız artık duyarlı olmak zorundadır. Sadece şikayet eden değil, öneren, gerektiğinde de uyaran olmalıdır. Bugün Nilüfer Belediyesi?nde çalışan 2200 kişi var. Nilüfer?in nüfusu da yaklaşık 425 bin. Bizim göremediğimi eksiklikleri ya da olumsuzlukları vatandaşımız görebilir. Bunu da ?Nilüfer 360? uygulamamız ile anında bize iletebilir şeklinde konuştu.