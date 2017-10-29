(Görüntülü Haber) Niğdeliler zumbaya ilgi göstermedi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de 600 kişilik bir düğün salonunda gerçekleşen zumba etkinliğine sadece15 kişi katıldı. Zumba Eğitmeni Atakan Uğurlu, zumbayı Türkiye\'ye yaymaya çalıştıklarını söyledi. Zumbayı çok fazla bilen kişi olmadığını söyleyen Uğurlu, \"Zumba dans ve sporun birleşimi bir program. Bir çok faydası var hem çocuktan hem de büyüğüne kadar. Kilo vermeye ve stres atmaya yönelik çok faydası var. İnsanlar dansa ettiği zaman mutlu oluyor\" dedi. Anadolu\'nun farklı kentlerinde zumba eğitimleri düzenlediklerini belirten Atakan Uğurlu şöyle devam etti: \"Bizler 2009 yılından bu yana Türkiye\'de zumba eğitimini yaymaya çalışıyoruz. Birçok şehirde master classlar yaptık. Bugünde Niğde\'deyiz. Daha önce farklı şehirlere gitmiştik ama biz şimdi bunu İstanbul- Ankara, Adana, İzmir takip edecek. İnsanları daha fazla spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi uyuşturucudan aynı zamanda zararlı şeylerden uzaklaştırıp güzel şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye\'de çok fazla bilen yok. Bunun bir dans olduğunu düşünüyorlar. Bu ayrıca sadece kadınların değil, erkeklerinde yaptığı bir program. Bu yüzden insanları teşvik etmek için Niğde\'ye geldik.\" Eğitmen Atakan Uğurlu, daha sonra etkinliğe katılan 15 kişi ile zumba yaptı.