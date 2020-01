(Görüntülü Haber) Niğdeli mucitlerin Motokask Projesi, dünya birinci oldu

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri 13 yaşındaki Dilek Öykü Ahraz ve aynı yaştaki arkadaşı Efe Gündeğer\'in hazırladığı \'Motokask\' projesi, bir teknoloji firmasının dünya çapında düzenlediği \'Solve For Tomorrow\' (Gelecek için Çözüm) bilim yarışmasında dünya birincisi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı BİLSEM\'de eğitim gören Dilek Öykü Ahraz ve arkadaşı Efe Gündeğer, motosiklet kazalarında can kaybını engellemek için kask takılmadığında uyarı veren ve motosikletin çalışmasını engelleyen düzenek geliştirdi. Geçen yıl bir teknoloji firması tarafından düzenlenen Geleceğin Mucitleri bilim yarışmasında Türkiye birincisi olan Ahraz ve Gündeğer, bu yıl da projesi aynı şirketin dünya çapında düzenlediği \'Solve For Tomorrow\' (Gelecek için Çözüm) programında, ABD ve Çin gibi ülkelerin de katıldığı yarışmada dünya birincisi oldu. MOTOSİKLET KAZALARI, PROJE FİKRİNİ DOĞURDU Babasının polis olduğunu anlatan Dilek Öykü Ahraz, \"Babam bana, motosiklet kazalarının çok sık yaşandığını söylemişti. Ben de bu durumu öğrenince çok üzüldüm. En son kasksız motosiklet sürücüsü gördüm ve garip hareketler yapıyordu. Çok şaşırdım. Sonra benim aklıma bu proje geldi. Efe arkadaşımla bu durum paylaştım. Bir Türk\'ün böyle yarışmalarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmesi ve üstüne bir derece alması bizler için iyi gururdur. Güzel bir duygu\" dedi. Çok çalışıp, büyük emek harcadıkları projeye güvendiklerini belirten Efe Gündeğer ise Amerika ve Çin gibi ülkeler arasında birinci olmalarının, kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. KONTROL KARTLARI VE 3 BOYUTLU YAZICILARDAN YARARLANDIK Projenin danışman öğretmeni Ertuğrul Özar da şunları kaydetti: \"Öğrenciler Motokask projesi ile geldiklerinde aslında motorlarda yaşanan bir problem vardı. Bu problemi çözmek için biz kontrol kartlarından ve 3 boyutlu yazıcılardan yararlandık. Asıl problem motorlara kask takılmadan binilmesiydi. Bununla birlikte ölümlü kazalar olabiliyordu. Bunu engellemek için biz bu projeyi geliştirdik. Projemizde; motora kasksız binildiğinde motor çalışmıyor, uyarı veriyor \'Lütfen kaskı takınız\' şeklinde. Bu proje Samsung\'un düzenlemiş olduğu farklı ülkelerdeki projeler arasından en iyi proje oldu. Böylece uluslararası bir derece elde etmiş olduk.\"