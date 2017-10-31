T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Niğde'de Trafik Kurallarına Uyacağım Projesi

Ali KADI-NİĞDE, (DHA) NİĞDE İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,'Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum' projesinin tanıtımını yaptı

31 Ekim 2017 20:03

Ali KADI-NİĞDE, (DHA) NİĞDE İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,\'Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum\' projesinin tanıtımını yaptı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yapılan araştırmalarda emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası araçlar içinde meydana gelen ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, \"Ayrıca arka koltukta emniyet kemeri kullanmayan yolcuların yaralanma riskleri ön koltukta oturanlardan iki kat daha fazladır\" dedi. Emniyet kemeri kullanılmadığında, 30 kilometre hızla bile kaza yapıldığında, ağır yaralanma riskinin çok fazla olduğunu kaydeden Cebeloğlu, hızla bir çarpmada ise 4. kattan düşmeyle eşdeğer olduğunu vurgulayarak, \"Emniyet kemeri kullanımı, bu olumsuz etkileri asgariye indirmekte son derece önemli bir role sahiptir\" diye konuştu. Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum projesinde öncelikle araç kullanırken emniyet kemeri kullanmak ve motosiklet kullanırken kask takmak konularında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine titizlik gösterdiklerine değinen Cebeloğlu, trafikle ilgili sloganların bulunduğu afişlerin halkımıza dağıtımını sağladıklarını, şehrimizdeki tanınmış kişilerden ve vatandaşlarımızdan alınan emniyet kemeri ve kaskla ilgili fotoğrafların billboardlarda ve raketlerde yayınlandığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen broşürlerin zaman zaman stantlar açılarak vatandaşlara duyurulması kararlılığında olduklarına işaret eden Cebeloğlu, ticari taşıt şoförleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, \"Okullara gidilerek öğrencilere eğitimler verilmesi gibi konular projemizin özünü oluşturmaktadır\" dedi. Basın açıklamasının ardından tüm sürücülere ve yol kullanıcılarına kazasız günler dileğinde bulunan Cebeloğlu, kent merkezinde ana arterlerde dolaşarak vatandaşlara Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum projesine ilişkin broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDE DHA NİĞDEEmniyet Müdürü Salim CebeloğluKurallarına Uyacağıma Söz VeriyorumEmniyet Müdürü Salim CebeloğluEmniyetCebeloğluTrafik Kurallarına Uyacağıma Söz VeriyorumEmniyet Genel MüdürlüğündenBasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24