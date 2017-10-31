(Görüntülü Haber) Niğde'de Trafik Kurallarına Uyacağım Projesi

Ali KADI-NİĞDE, (DHA) NİĞDE İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu,\'Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum\' projesinin tanıtımını yaptı. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yapılan araştırmalarda emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası araçlar içinde meydana gelen ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azalttığını belirterek, \"Ayrıca arka koltukta emniyet kemeri kullanmayan yolcuların yaralanma riskleri ön koltukta oturanlardan iki kat daha fazladır\" dedi. Emniyet kemeri kullanılmadığında, 30 kilometre hızla bile kaza yapıldığında, ağır yaralanma riskinin çok fazla olduğunu kaydeden Cebeloğlu, hızla bir çarpmada ise 4. kattan düşmeyle eşdeğer olduğunu vurgulayarak, \"Emniyet kemeri kullanımı, bu olumsuz etkileri asgariye indirmekte son derece önemli bir role sahiptir\" diye konuştu. Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum projesinde öncelikle araç kullanırken emniyet kemeri kullanmak ve motosiklet kullanırken kask takmak konularında vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine titizlik gösterdiklerine değinen Cebeloğlu, trafikle ilgili sloganların bulunduğu afişlerin halkımıza dağıtımını sağladıklarını, şehrimizdeki tanınmış kişilerden ve vatandaşlarımızdan alınan emniyet kemeri ve kaskla ilgili fotoğrafların billboardlarda ve raketlerde yayınlandığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen broşürlerin zaman zaman stantlar açılarak vatandaşlara duyurulması kararlılığında olduklarına işaret eden Cebeloğlu, ticari taşıt şoförleriyle toplantılar yaptıklarını belirterek, \"Okullara gidilerek öğrencilere eğitimler verilmesi gibi konular projemizin özünü oluşturmaktadır\" dedi. Basın açıklamasının ardından tüm sürücülere ve yol kullanıcılarına kazasız günler dileğinde bulunan Cebeloğlu, kent merkezinde ana arterlerde dolaşarak vatandaşlara Trafik Kurallarına Uyacağıma Söz Veriyorum projesine ilişkin broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.